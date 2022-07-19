Свердловчанкам приходится «выбивать» талоны к врачу

19 июля 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженки не могут получить талон на УЗИ Фото: Алексей Колчин © URA.RU Жительницы Екатеринбурга не могут записаться на гинекологическое УЗИ — на всех не хватает талонов на прием. Такая проблема возникла в Городской клинической больнице №14. Об этом URA.RU рассказали жители Уралмаша, где и находится медучреждение. «Мне нужно было записаться на УЗИ органов малого таза. Пришла за талоном, а их уже нет. Сказали, что нужно звонить и уточнять, есть ли „окна“ на прием к гинекологу. Я потратила два рабочих утра, чтобы дозвониться и записаться на прием. Пришлось просто выбивать талон в регистратуре. С такой проблемой сталкиваются многие женщины, проживающие в нашем районе», — посетовала одна из пациенток. По словам другой жительницы Уралмаша, ситуация может быть связана с нехваткой медперсонала. «Это уже не только моя проблема, но и многих пациенток женской консультации ГКБ №14 по улице Суворовский переулок, 5. Порой, чтобы записаться на прием, нужно приложить немало усилий. Иногда с момента записи до посещения врача проходит недели две, а иногда и месяц. Я считаю, что проблема может быть связана с тем, что врачей не хватает. Много раз слышала от знакомых, что врачи из-за низких зарплат уходят в частные клиники. А в итоге работать некому, нагрузка на оставшихся медиков гигантская — вот и не успевают всех пациентов вовремя принять», — отметила собеседница агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к главврачу «Городской клинической больницы № 14» Владимиру Кухаркину. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Запрос направлен в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что екатеринбуржцы неделями не могут снять гипс своим детям из-за нехватки талонов на прием к специалисту. Речь идет о хирургах и врачах травматологах-ортопедах. Такая проблема возникла в Первой детской поликлинике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жительницы Екатеринбурга не могут записаться на гинекологическое УЗИ — на всех не хватает талонов на прием. Такая проблема возникла в Городской клинической больнице №14. Об этом URA.RU рассказали жители Уралмаша, где и находится медучреждение. «Мне нужно было записаться на УЗИ органов малого таза. Пришла за талоном, а их уже нет. Сказали, что нужно звонить и уточнять, есть ли „окна“ на прием к гинекологу. Я потратила два рабочих утра, чтобы дозвониться и записаться на прием. Пришлось просто выбивать талон в регистратуре. С такой проблемой сталкиваются многие женщины, проживающие в нашем районе», — посетовала одна из пациенток. По словам другой жительницы Уралмаша, ситуация может быть связана с нехваткой медперсонала. «Это уже не только моя проблема, но и многих пациенток женской консультации ГКБ №14 по улице Суворовский переулок, 5. Порой, чтобы записаться на прием, нужно приложить немало усилий. Иногда с момента записи до посещения врача проходит недели две, а иногда и месяц. Я считаю, что проблема может быть связана с тем, что врачей не хватает. Много раз слышала от знакомых, что врачи из-за низких зарплат уходят в частные клиники. А в итоге работать некому, нагрузка на оставшихся медиков гигантская — вот и не успевают всех пациентов вовремя принять», — отметила собеседница агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к главврачу «Городской клинической больницы № 14» Владимиру Кухаркину. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Запрос направлен в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что екатеринбуржцы неделями не могут снять гипс своим детям из-за нехватки талонов на прием к специалисту. Речь идет о хирургах и врачах травматологах-ортопедах. Такая проблема возникла в Первой детской поликлинике.