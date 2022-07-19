19 июля 2022

В Челябинске передумали включать сирены

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Проверка системы оповещения пройдет без запуска громкоговорителей Фото:

В Челябинске 20 июля проверку системы оповещения проведут без сигнала сирен. Об этом сообщает пресс-служба городского управления безопасности жизнедеятельности (УБЖ).

«Сегодня, 20 июля 2022 года, комплексная проверка готовности системы оповещения населения Челябинска пройдет без запуска электросирен (громкоговорителей)», — говорится в сообщении управления. Также об отсутствии сигнала сирен сообщили в управлении ГОЧС Миасса.

Ранее сообщалось, что сирены прозвучат дважды 20 июня в период c 10:35 до 10:45 и с 13:20 до 13:30 часов. Услышав их гул, жители должны включить телевизор или радиоприемник и прослушать сообщение.

В этом году проверку систем оповещения планировали провести 2 марта. Однако проверку решили перенести на более поздний срок.

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В Челябинске 20 июля проверку системы оповещения проведут без сигнала сирен. Об этом сообщает пресс-служба городского управления безопасности жизнедеятельности (УБЖ). «Сегодня, 20 июля 2022 года, комплексная проверка готовности системы оповещения населения Челябинска пройдет без запуска электросирен (громкоговорителей)», — говорится в сообщении управления. Также об отсутствии сигнала сирен сообщили в управлении ГОЧС Миасса. Ранее сообщалось, что сирены прозвучат дважды 20 июня в период c 10:35 до 10:45 и с 13:20 до 13:30 часов. Услышав их гул, жители должны включить телевизор или радиоприемник и прослушать сообщение. В этом году проверку систем оповещения планировали провести 2 марта. Однако проверку решили перенести на более поздний срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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