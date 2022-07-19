19 июля 2022

Мошенники взломали ресурс главной газеты пермского города

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
Паблик газеты «Очерский край» взломали хакеры Фото:

Паблик в соцсети «ВКонтакте» газеты «Очерский край», которая является главным печатным СМИ Очерского округа Пермского края, подвергся хакерской атаке. После взлома злоумышленники разместили на ресурсе информацию о сборе денег на лечение. Сейчас администраторы страницы вернули себе доступ.

«Уважаемые подписчики группы! Нашу страницу взломали мошенники. Никому не переводите деньги на лечение!» — обратились администраторы после восстановления прав.

Газета «Очерский край» — единственное в территории печатное издание. Имеет свой сайт, а также страницы в соцсетях. На группу издание в соцсети «ВКонтакте» подписано около шести тысяч человек.

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Паблик в соцсети «ВКонтакте» газеты «Очерский край», которая является главным печатным СМИ Очерского округа Пермского края, подвергся хакерской атаке. После взлома злоумышленники разместили на ресурсе информацию о сборе денег на лечение. Сейчас администраторы страницы вернули себе доступ. «Уважаемые подписчики группы! Нашу страницу взломали мошенники. Никому не переводите деньги на лечение!» — обратились администраторы после восстановления прав. Газета «Очерский край» — единственное в территории печатное издание. Имеет свой сайт, а также страницы в соцсетях. На группу издание в соцсети «ВКонтакте» подписано около шести тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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