Мошенники взломали ресурс главной газеты пермского города

Паблик газеты «Очерский край» взломали хакеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Паблик в соцсети «ВКонтакте» газеты «Очерский край», которая является главным печатным СМИ Очерского округа Пермского края, подвергся хакерской атаке. После взлома злоумышленники разместили на ресурсе информацию о сборе денег на лечение. Сейчас администраторы страницы вернули себе доступ.

«Уважаемые подписчики группы! Нашу страницу взломали мошенники. Никому не переводите деньги на лечение!» — обратились администраторы после восстановления прав.

Газета «Очерский край» — единственное в территории печатное издание. Имеет свой сайт, а также страницы в соцсетях. На группу издание в соцсети «ВКонтакте» подписано около шести тысяч человек.