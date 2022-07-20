20 июля 2022

Жителя ХМАО обокрали, пока он молился в церкви

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Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск, свечи, храм, молитва, церковь, вера, христианство, религия, православие
Пострадавший оставил сумку с вещами при входе в молельный зал Фото:

Жителя Нефтеюганска обокрали в храме — мужчина оставил свою сумку с вещами при входе в молельный зал. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО.

«Мужчина сообщил, что в храме неизвестные лица похитили его личные вещи и сотовый телефон. Материальный ущерб от преступных посягательств составил свыше 36 тысяч рублей. По словам заявителя, он оставил свою барсетку на вешалке при входе в молельный зал», — говорится в на сайте ведомства.

Полицейские выяснили, что сумку украла 54-летняя местная жительница, которую уже задержали. В барсетке у мужчины лежали деньги, банковские карты, ключи от квартиры и телефон.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске мужчина украл из магазина пачку пельменей и 10 дезодорантов. Последние он продал оптом за 800 рублей в тот же день.

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Жителя Нефтеюганска обокрали в храме — мужчина оставил свою сумку с вещами при входе в молельный зал. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «Мужчина сообщил, что в храме неизвестные лица похитили его личные вещи и сотовый телефон. Материальный ущерб от преступных посягательств составил свыше 36 тысяч рублей. По словам заявителя, он оставил свою барсетку на вешалке при входе в молельный зал», — говорится в на сайте ведомства. Полицейские выяснили, что сумку украла 54-летняя местная жительница, которую уже задержали. В барсетке у мужчины лежали деньги, банковские карты, ключи от квартиры и телефон. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске мужчина украл из магазина пачку пельменей и 10 дезодорантов. Последние он продал оптом за 800 рублей в тот же день.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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