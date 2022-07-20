Челябинский дорожник допустил встречу строителей с медведями

Медведи не помешают челябинским строителям исполнить своим планы в срок Фото: pixabay.com

Руководитель управления федеральных дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев в Челябинске назвал строительство обходной дороги вокруг Сима как место вероятной встречи с медведями. Муравьев также отметил, что встреча с хищниками никак не скажется на темпах работ.

«Мне не докладывали, пугали ли кто кого-то: строители — медведей или медведи — строителей. Подрядчики ведут достаточно шумные работы. Второй этап реконструкции — обходная дорога вокруг Сима. Там встречи с хищниками вероятны», — отметил Муравьев в эфире радио «Комсомольская правда—Челябинск».

Руководитель озвучил планы. Сейчас в работе 60 км реконструкции на дороге М-5 между Ашой и Симом. Участок в четыре полосы с транспортными развязками и разделенными транспортными потоками сдадут в эксплуатацию в 2024 году.