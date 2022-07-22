Власти: Зеленский намерен превратить Запорожье в руины

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Британские кураторы заставят ВСУ полностью разрушить Запорожье, считает Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти по команде британских кураторов намерены превратить административный центр Запорожской области в руины, не допустив бегства украинской армии. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Британцами дана команда не выходить из Запорожья и не допустить побега украинских войск, как это в последнее время часто происходит в других городах. Британцы предупредили руководство боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, что даже в случае окружения города с трех сторон и подведение его под полное окружение, никто бежать не должен. Все должны вести бои в городе, нанося максимальный ущерб инфраструктуре, чтобы город был освобожден уже в руинах», — рассказал РИА «Новости» Рогов.

Украинская армия придерживается британской стратегии ведения боевых действий, которая сопровождается полным разрушением оставляемых городов, объяснил Рогов. «Зеленский готовит Запорожью судьбу еще худшую, чем была у Мариуполя», — подчеркнул он.

Вооруженные силы России взяли под полный контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской областей в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Позже глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что украинская сторона планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС, передает RT.

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Украинские власти по команде британских кураторов намерены превратить административный центр Запорожской области в руины, не допустив бегства украинской армии. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Британцами дана команда не выходить из Запорожья и не допустить побега украинских войск, как это в последнее время часто происходит в других городах. Британцы предупредили руководство боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, что даже в случае окружения города с трех сторон и подведение его под полное окружение, никто бежать не должен. Все должны вести бои в городе, нанося максимальный ущерб инфраструктуре, чтобы город был освобожден уже в руинах», — рассказал РИА «Новости» Рогов. Украинская армия придерживается британской стратегии ведения боевых действий, которая сопровождается полным разрушением оставляемых городов, объяснил Рогов. «Зеленский готовит Запорожью судьбу еще худшую, чем была у Мариуполя», — подчеркнул он. Вооруженные силы России взяли под полный контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской областей в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Позже глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что украинская сторона планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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