Власти: Зеленский намерен превратить Запорожье в руины

22 июля 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Британские кураторы заставят ВСУ полностью разрушить Запорожье, считает Владимир Рогов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти по команде британских кураторов намерены превратить административный центр Запорожской области в руины, не допустив бегства украинской армии. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Британцами дана команда не выходить из Запорожья и не допустить побега украинских войск, как это в последнее время часто происходит в других городах. Британцы предупредили руководство боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, что даже в случае окружения города с трех сторон и подведение его под полное окружение, никто бежать не должен. Все должны вести бои в городе, нанося максимальный ущерб инфраструктуре, чтобы город был освобожден уже в руинах», — рассказал РИА «Новости» Рогов. Украинская армия придерживается британской стратегии ведения боевых действий, которая сопровождается полным разрушением оставляемых городов, объяснил Рогов. «Зеленский готовит Запорожью судьбу еще худшую, чем была у Мариуполя», — подчеркнул он. Вооруженные силы России взяли под полный контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской областей в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Позже глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что украинская сторона планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС, передает RT. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские власти по команде британских кураторов намерены превратить административный центр Запорожской области в руины, не допустив бегства украинской армии. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Британцами дана команда не выходить из Запорожья и не допустить побега украинских войск, как это в последнее время часто происходит в других городах. Британцы предупредили руководство боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского, что даже в случае окружения города с трех сторон и подведение его под полное окружение, никто бежать не должен. Все должны вести бои в городе, нанося максимальный ущерб инфраструктуре, чтобы город был освобожден уже в руинах», — рассказал РИА «Новости» Рогов. Украинская армия придерживается британской стратегии ведения боевых действий, которая сопровождается полным разрушением оставляемых городов, объяснил Рогов. «Зеленский готовит Запорожью судьбу еще худшую, чем была у Мариуполя», — подчеркнул он. Вооруженные силы России взяли под полный контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской областей в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Позже глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что украинская сторона планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС, передает RT.