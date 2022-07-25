В Перми проводят парфюмерные экскурсии

Юлия Нефедова помогает подбирать людям «их» ароматы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермяков приглашают посетить «ароматную» экскурсию. Ее проведет парфюмерный стилист Юлия Нефедова, сообщается в группе «Прогулки по Перми» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы совершим путешествие по миру, научимся слышать парфюмерные композиции и воспринимать их как произведение искусства. Мы выбрали ароматы солнечной Сицилии, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и священного индийского Варанаси. Послушаем эти ароматы и обсудим, почему создатели сделали их именно такими», — рассказывают организаторы. Экскурсия пройдет в парфюмерном бутике ТЦ «Галерея».

В этот же день можно посетить мастер-класс по приготовлению пермского десерта «стакан Славянова». Николай Славянов первым соединил бронзу, никель, сталь, медь, чугун, колокольную бронзу, томпак и нейзильбер металлическим электродом. В память о великом изобретателе в кафе «Пермские сласти» предлагают приготовить муссовый десерт. В нем карамельный вкус соединен со вкусом молочного и горького шоколада. А шоколадный бисквит «спаял» сладкую прослойку. Расписание экскурсий обновляется в группе «Прогулки по Перми» в соцсети «ВКонтакте».