Режим «черного неба» задержится над Челябинском

Синоптики на сутки продлили режим неблагоприятных метеоусловий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Синоптики продлили в Челябинске режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до 28 июля. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«По данным Челябинского ЦГМС, с 18.00 часа 27 июля до 19.00 часов 28 июля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. НМУ способствует слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия», — пояснили в ЕДДС.

При объявлении режима НМУ жителям рекомендуется уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных химических веществ. Следует ограничить поездки на личном транспорте, который в данный период дает наибольший вклад в загрязнение воздуха. Рекомендуется также сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.