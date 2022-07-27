Режим «черного неба» задержится над Челябинском

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Смог, дым, неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, дым, смог, неблагоприятные метеоусловия, нму
Синоптики на сутки продлили режим неблагоприятных метеоусловий Фото:

Синоптики продлили в Челябинске режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до 28 июля. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«По данным Челябинского ЦГМС, с 18.00 часа 27 июля до 19.00 часов 28 июля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. НМУ способствует слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия», — пояснили в ЕДДС.

При объявлении режима НМУ жителям рекомендуется уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных химических веществ. Следует ограничить поездки на личном транспорте, который в данный период дает наибольший вклад в загрязнение воздуха. Рекомендуется также сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

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Синоптики продлили в Челябинске режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до 28 июля. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). «По данным Челябинского ЦГМС, с 18.00 часа 27 июля до 19.00 часов 28 июля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. НМУ способствует слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия», — пояснили в ЕДДС. При объявлении режима НМУ жителям рекомендуется уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных химических веществ. Следует ограничить поездки на личном транспорте, который в данный период дает наибольший вклад в загрязнение воздуха. Рекомендуется также сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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