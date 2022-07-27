Баскетболистка Грайнер заявила о нарушениях при своем задержании

Бриттни Грайнер судят за контрабанду наркотиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Баскетболистка клуба УГМК (Екатеринбург), двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США Бриттни Грайнер, пойманная за контрабанду наркотиков, на суде заявила, что ей не объяснили права во время задержания и не рассказали о значении документов, которые она подписала. Об этом сообщили журналисты.

«Права, по утверждению Грайнер, ей никто не объяснил, суть документов тоже», — передает РИА «Новости» со ссылкой на показания спортсменки. По ее словам, силовики позволили ей общаться с женщиной, которую назвали переводчицей. Однако она ничего не переводила, а только указывала места, в которых надо поставить подпись в документах, заявила Грайнер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Федеральной таможенной службы, где сообщали о задержании Грайнер. Ответа на момент публикации не поступало. В пресс-службе Химкинского суда не ответили на звонок корреспондента агентства.

Грайнер задержали в начале марта в аэропорту Шереметьево по подозрению в контрабанде наркотиков. При себе у спортсменки нашли картриджи с гашишным маслом. Суд отправил Грайнер под арест до вынесения решения. За баскетболистку вступились в США и предложили российской стороне обменять ее на заключенного, находящегося в США. Однако, согласно официальному ответу, это возможно только после вынесения Грайнер приговора.