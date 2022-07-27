Чистомэн попросил челябинских проституток не бросать презервативы

28 июля 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Чистомэн посоветовал проституткам собирать использованные презервативы в специальный бокс Фото: Алексей Колчин © URA.RU Челябинский активист и борец со свалками Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, обратился к проституткам с просьбой не оставлять использованные презервативы в лесах, на пустырях и на парковках города. Свое обращение Чистомэн опубликовал в социальных сетях. «Хочу попросить вас более внимательно относиться к расходным материалам, которые вы используете на выезде (на пустырях, на парковках) или на природе. Перед сеансом обязательно инструктируйте клиентов о вреде, который наносит природе оставленный мусор. Забирайте, пожалуйста, все использованные расходники с собой. Для удобства заведите специальный проститутошный бокс для мусора. Много места он не займет, а пользы будет вагон», — написал активист в своей группе «Чистомэн» в соцсети «ВКонтакте». Чистомэн отметил, что ответственность за выброшенные расходники полностью лежит на проститутках. В комментариях другие пользователи встали на защиту представительниц древней профессии. Некоторые написали, что раз в сеансе задействовано двое, то и ответственность за оставленный мусор делится пополам. Чистомэн стал известен после того, как начал публиковать ролики, на которых он убирает город от мусора. При этом его лицо, как и у американских супер-героев, спрятано под маску зеленого цвета. В одном из выпусков шоу «Секретный миллионер» Алексей Локонцев раскрыл личность челябинского Чистомэна.

Челябинский активист и борец со свалками Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, обратился к проституткам с просьбой не оставлять использованные презервативы в лесах, на пустырях и на парковках города. Свое обращение Чистомэн опубликовал в социальных сетях. «Хочу попросить вас более внимательно относиться к расходным материалам, которые вы используете на выезде (на пустырях, на парковках) или на природе. Перед сеансом обязательно инструктируйте клиентов о вреде, который наносит природе оставленный мусор. Забирайте, пожалуйста, все использованные расходники с собой. Для удобства заведите специальный проститутошный бокс для мусора. Много места он не займет, а пользы будет вагон», — написал активист в своей группе «Чистомэн» в соцсети «ВКонтакте». Чистомэн отметил, что ответственность за выброшенные расходники полностью лежит на проститутках. В комментариях другие пользователи встали на защиту представительниц древней профессии. Некоторые написали, что раз в сеансе задействовано двое, то и ответственность за оставленный мусор делится пополам. Чистомэн стал известен после того, как начал публиковать ролики, на которых он убирает город от мусора. При этом его лицо, как и у американских супер-героев, спрятано под маску зеленого цвета. В одном из выпусков шоу «Секретный миллионер» Алексей Локонцев раскрыл личность челябинского Чистомэна.