28 июля 2022

В США сообщили о планах личной встречи Байдена с Си Цзиньпином

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден поручил помощникам проработать возможность очной встречи с Си Цзиньпином Фото:

Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе недавнего состоявшегося телефонного разговора указали на важность личных контактов, лидеры двух стран поручили своим помощникам рассмотреть вопрос об организации такой встречи, с учетом уже намеченных планов. Об этом заявил журналистам официальный представитель американской администрации.

«Лидеры также подчеркнули важность проведения контактов лицом к лицу и договорились поручить своим помощникам провести дальнейшую работу, чтобы выбрать обоюдно приемлемое время для такой встречи», — цитирует РИА «Новости» представителя Белого дома в ходе спецбрифинга по итогам разговора Байдена и Си Цзиньпина. Отмечается, что лидеры двух стран уже поручили своим командам проработать возможность проведения очной встречи.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продолжался более двух часов. Об этом сообщил официальный представитель администрации президента США.

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Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе недавнего состоявшегося телефонного разговора указали на важность личных контактов, лидеры двух стран поручили своим помощникам рассмотреть вопрос об организации такой встречи, с учетом уже намеченных планов. Об этом заявил журналистам официальный представитель американской администрации. «Лидеры также подчеркнули важность проведения контактов лицом к лицу и договорились поручить своим помощникам провести дальнейшую работу, чтобы выбрать обоюдно приемлемое время для такой встречи», — цитирует РИА «Новости» представителя Белого дома в ходе спецбрифинга по итогам разговора Байдена и Си Цзиньпина. Отмечается, что лидеры двух стран уже поручили своим командам проработать возможность проведения очной встречи. Ранее сообщалось, что телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продолжался более двух часов. Об этом сообщил официальный представитель администрации президента США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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