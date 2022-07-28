В США сообщили о планах личной встречи Байдена с Си Цзиньпином

Джо Байден поручил помощникам проработать возможность очной встречи с Си ЦзиньпиномФото: Официальный сайт президента Украины
Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе недавнего состоявшегося телефонного разговора указали на важность личных контактов, лидеры двух стран поручили своим помощникам рассмотреть вопрос об организации такой встречи, с учетом уже намеченных планов. Об этом заявил журналистам официальный представитель американской администрации.
«Лидеры также подчеркнули важность проведения контактов лицом к лицу и договорились поручить своим помощникам провести дальнейшую работу, чтобы выбрать обоюдно приемлемое время для такой встречи», — цитирует РИА «Новости» представителя Белого дома в ходе спецбрифинга по итогам разговора Байдена и Си Цзиньпина. Отмечается, что лидеры двух стран уже поручили своим командам проработать возможность проведения очной встречи.
Ранее сообщалось, что телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продолжался более двух часов. Об этом сообщил официальный представитель администрации президента США.
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Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе недавнего состоявшегося телефонного разговора указали на важность личных контактов, лидеры двух стран поручили своим помощникам рассмотреть вопрос об организации такой встречи, с учетом уже намеченных планов. Об этом заявил журналистам официальный представитель американской администрации. «Лидеры также подчеркнули важность проведения контактов лицом к лицу и договорились поручить своим помощникам провести дальнейшую работу, чтобы выбрать обоюдно приемлемое время для такой встречи», — цитирует РИА «Новости» представителя Белого дома в ходе спецбрифинга по итогам разговора Байдена и Си Цзиньпина. Отмечается, что лидеры двух стран уже поручили своим командам проработать возможность проведения очной встречи. Ранее сообщалось, что телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продолжался более двух часов. Об этом сообщил официальный представитель администрации президента США.