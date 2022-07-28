Завод Роскосмоса поможет вовремя находить космический мусор Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Инженеры АО «Златмаш» из Златоуста (Челябинская область) смонтировали в крымской Евпатории два опорно-поворотных устройства для обнаружения и идентификации космических объектов. Как сообщила пресс-служба завода, установка поможет контролировать околоземное пространство на высоте от 500 до 40 000 километров.

«Монтаж опорно-поворотных устройств в Евпатории занял четыре дня. Благодаря новому оптико-электронному комплексу специалисты всех обсерваторий мира смогут контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот — от 500 до 40 000 километров», — рассказал «Златмаш» на своем сайте.

Заказчиком производства выступило Конструкторское бюро специального машиностроения из Санкт-Петербурга. Первоначальный заказ был датирован 2010 годом, когда златоустовцы изготовили три модификации изделия: стационарную, мобильную и корабельную для научно-исследовательского судна «Маршал Крылов». В 2022 году завод отработал уже по четвертой заявке. Вторая была связана с работами в Бразилии по установке оборудования на площадке обсерватории «Пико дос Диас», которая мониторит перемещение космического мусора.

Благодаря специалистам из Златоуста в Крыму будет обеспечена высокая точность слежения за космическими объектами на инфранизких и максимальных скоростях переброса. Оборудование работает на новой элементной базе, что увеличило срок работы техники в 2-3 раза по сравнению с образцами предыдущих поколений. Оборудование позволит оперативно получать информацию о столкновениях и опасных сближениях с космическим мусором.

Для «Златмаша» установка оборудования в обсерватории стала уже четвертым заказом подобного рода Фото: пресс-служба «Златмаша»