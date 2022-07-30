30 июля 2022
29 июля 2022

«Газель» насмерть сбила пенсионера на велосипеде под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер ехал по обочине и внезапно решил свернуть Фото:

Пожилой велосипедист погиб под колесами автомобиля на трассе в Челябинской области. ДТП случилось на 72-м километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым, сообщили URA.RU в ГИБДД по Челябинской области.

«Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем „Газель Некст“, совершил наезд на велосипедиста, который, двигаясь в попутном направлении по обочине, внезапно выехал на проезжую часть для поворота налево. В результате ДТП велосипедист, мужчина 1949 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — уточнили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными при движении по дорогам.

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Пожилой велосипедист погиб под колесами автомобиля на трассе в Челябинской области. ДТП случилось на 72-м километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым, сообщили URA.RU в ГИБДД по Челябинской области. «Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем „Газель Некст“, совершил наезд на велосипедиста, который, двигаясь в попутном направлении по обочине, внезапно выехал на проезжую часть для поворота налево. В результате ДТП велосипедист, мужчина 1949 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — уточнили в ведомстве. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными при движении по дорогам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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