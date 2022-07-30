«Газель» насмерть сбила пенсионера на велосипеде под Челябинском

Пенсионер ехал по обочине и внезапно решил свернуть Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пожилой велосипедист погиб под колесами автомобиля на трассе в Челябинской области. ДТП случилось на 72-м километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым, сообщили URA.RU в ГИБДД по Челябинской области.

«Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем „Газель Некст“, совершил наезд на велосипедиста, который, двигаясь в попутном направлении по обочине, внезапно выехал на проезжую часть для поворота налево. В результате ДТП велосипедист, мужчина 1949 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — уточнили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными при движении по дорогам.