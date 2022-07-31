Жительница Магнитогорска держала в квартире 36 кошек и собак

Из-за обилия животных женщина лишилась жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительницу Магнитогорска выселили по решению суда из муниципальной квартиры из-за того, что она держала дома 36 кошек и собак. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«Женщина, являясь нанимателем двухкомнатной квартиры в многоквартирном доме по проспекту Ленина в Магнитогорске, содержит жилое помещение в ненадлежащем санитарном состоянии ввиду проживания многочисленного количества животных: 20 собак и 16 кошек. Еще в марте суд обязал женщину привести жилье в надлежащее состояние, однако решение исполнено не было», — рассказала Наталья Мамаева.

Тогда администрация города обратилась в суд с иском о выселении женщины. На момент рассмотрения иска женщина доступ в квартиру не предоставила, в подъезде стоял неприятный запах, из жилого помещения ответчицы слышен многочисленный лай собак. С учетом позиции прокурора иск удовлетворен. Также ранее женщину трижды привлекали к административной ответственности.