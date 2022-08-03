В Екатеринбурге будут штрафовать за езду вдвоем на самокате

Whoosh разработал алгоритмы, позволяющие определить количество людей на самокате Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге введут штрафы и блокировку аккаунта для людей, которые будут кататься вдвоем на одном самокате. Кикшеринговый сервис Whoosh разработал систему, позволяющую определять, когда на самокате едут два человека, пишут журналисты.

«Один из самых сложных вопросов — понять, насколько корректно мы определили, что действительно на самокате не один человек, и что с этим делать. Автоматически штрафовать или останавливать самокат на ходу — плохой сценарий, особенно на первом этапе. Мы будем снижать скорость самоката, отправлять уведомление и рассказывать пользователю, почему так не стоит делать. В случае повторения, наверно, штрафовать или блокировать аккаунт», — приводит слова пресс-секретаря Whoosh сетевое издание E1.RU.

В сервисе пояснили, что потратили больше года на создание таких алгоритмов. «Сейчас идет тестирование технологии. Когда корректность работы будет предельно точна, функция начнет действовать на всех самокатах сервиса», — дополняет E1.RU.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге арестовали пьяного самокатчика. Мужчина управлял мощным электросамокатом, будучи лишенным права управления ТС.