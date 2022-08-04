04 августа 2022

В Сургуте хотят поставить двухметровый памятник Сталину. Фото проекта

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка бюста Сталину. Сургут, алакаев рустем, бюст сталину
Бюст Сталина собираются возводить на Мемориале Славы Фото:

В Сургуте (ХМАО) инициативные местные жители собираются обращаться к мэру за разрешением установить бюст генерального секретаря Иосифа Сталина в сквере Мемориал Славы напротив Часовни Святой Троицы. Помощь активистам окажет местное отделение партии «Справедливая Россия». Копия обращения находится в распоряжении редакции URA.RU.

«Настоящим уведомляем Вас [главу Сургута Андрея Филатова] о намерении инициативной группы граждан установить постамент с бюстом Иосифу Виссарионовичу Сталину в городе Сургуте на Мемориале славы. Финансирование, доставку и установку постамента с бюстом осуществляет Сургутское отделение партии СР. Просим вас разрешить установку бюста на территории Мемориала славы Сургута. Ширина постамента будет 3 метра, а высота памятника один метр 80 сантиметров», — говорится в письме.

Как аргумент установки бюста Сталина в Сургуте активисты приводят заслуги генералиссимуса перед страной и всем миром. Они считают, что Сталин — одни из величайших правителей в истории, благодаря которому мы живем в развивающейся индустриальной, научной, культурной, ядерной и космической державе. Он смог остановить нашествие нацисткой Германии и подарил свободу всему миру. И именно благодаря Сталину начали осваивать нефтеносные районы Сибири. Бюст собираются изготовить из скульптурного бетона, а постамент облицевать серым гранитом.

Между тем в департаменте массовых коммуникаций Сургута журналисту URA.RU сообщили, что в администрацию пока данного обращения не поступало. Уточнить детали в партии «Справедливая Россия» на момент публикации уточнить не удалось. По номерам, указанным на сайте партии, никто не ответил.

Фото:

Активисты города уже не раз пытались установить бюст Сталина в городе, но все их попытки не увенчались успехом. Ранее URA.RU сообщало, что очередную попытку установить бюст Сталина в Сургуте предприняли окружные коммунисты.

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В Сургуте (ХМАО) инициативные местные жители собираются обращаться к мэру за разрешением установить бюст генерального секретаря Иосифа Сталина в сквере Мемориал Славы напротив Часовни Святой Троицы. Помощь активистам окажет местное отделение партии «Справедливая Россия». Копия обращения находится в распоряжении редакции URA.RU. «Настоящим уведомляем Вас [главу Сургута Андрея Филатова] о намерении инициативной группы граждан установить постамент с бюстом Иосифу Виссарионовичу Сталину в городе Сургуте на Мемориале славы. Финансирование, доставку и установку постамента с бюстом осуществляет Сургутское отделение партии СР. Просим вас разрешить установку бюста на территории Мемориала славы Сургута. Ширина постамента будет 3 метра, а высота памятника один метр 80 сантиметров», — говорится в письме. Как аргумент установки бюста Сталина в Сургуте активисты приводят заслуги генералиссимуса перед страной и всем миром. Они считают, что Сталин — одни из величайших правителей в истории, благодаря которому мы живем в развивающейся индустриальной, научной, культурной, ядерной и космической державе. Он смог остановить нашествие нацисткой Германии и подарил свободу всему миру. И именно благодаря Сталину начали осваивать нефтеносные районы Сибири. Бюст собираются изготовить из скульптурного бетона, а постамент облицевать серым гранитом. Между тем в департаменте массовых коммуникаций Сургута журналисту URA.RU сообщили, что в администрацию пока данного обращения не поступало. Уточнить детали в партии «Справедливая Россия» на момент публикации уточнить не удалось. По номерам, указанным на сайте партии, никто не ответил. Активисты города уже не раз пытались установить бюст Сталина в городе, но все их попытки не увенчались успехом. Ранее URA.RU сообщало, что очередную попытку установить бюст Сталина в Сургуте предприняли окружные коммунисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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