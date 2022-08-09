09 августа 2022

Из центра Екатеринбурга отравившихся подростков увезли на скорой

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Двух отравившихся екатеринбургских подростков увезли на скорой Фото:

В Екатеринбурге возле ТЦ «Пассаж» два подростка потеряли сознание. По словам очевидцев, они отравились некачественным алкоголем. Позже пострадавших увезли в больницу на скорой помощи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«Подросток решил с другом купить алкоголь в левом месте, потому что время было больше 23 часов. В итоге ребята сильно отравились, на следующее утро очнулись на соседних койках в больнице», — рассказал читатель URA.RU.

Инцидент произошел 2 августа, утром прохожие заметили двух несовершеннолетних и вызвали скорую помощь. По словам одного из них, причиной отравления стало не качество спиртного, а количество и продолжительность употребления алкоголя. Корреспондент URA.RU связался с МВД по Екатеринбургу, прокомментировать информацию пообещали позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские нашли в екатеринбургских барах нелицензированный алкоголь. Также агентство рассказывало, что полицейские совместно с общественниками утроили облаву в центре Екатеринбурга и составили 17 протоколов за распитие алкоголя в общественных местах.

Фото:

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В Екатеринбурге возле ТЦ «Пассаж» два подростка потеряли сознание. По словам очевидцев, они отравились некачественным алкоголем. Позже пострадавших увезли в больницу на скорой помощи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Подросток решил с другом купить алкоголь в левом месте, потому что время было больше 23 часов. В итоге ребята сильно отравились, на следующее утро очнулись на соседних койках в больнице», — рассказал читатель URA.RU. Инцидент произошел 2 августа, утром прохожие заметили двух несовершеннолетних и вызвали скорую помощь. По словам одного из них, причиной отравления стало не качество спиртного, а количество и продолжительность употребления алкоголя. Корреспондент URA.RU связался с МВД по Екатеринбургу, прокомментировать информацию пообещали позднее. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские нашли в екатеринбургских барах нелицензированный алкоголь. Также агентство рассказывало, что полицейские совместно с общественниками утроили облаву в центре Екатеринбурга и составили 17 протоколов за распитие алкоголя в общественных местах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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