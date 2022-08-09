Из центра Екатеринбурга отравившихся подростков увезли на скорой

Двух отравившихся екатеринбургских подростков увезли на скорой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге возле ТЦ «Пассаж» два подростка потеряли сознание. По словам очевидцев, они отравились некачественным алкоголем. Позже пострадавших увезли в больницу на скорой помощи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«Подросток решил с другом купить алкоголь в левом месте, потому что время было больше 23 часов. В итоге ребята сильно отравились, на следующее утро очнулись на соседних койках в больнице», — рассказал читатель URA.RU.

Инцидент произошел 2 августа, утром прохожие заметили двух несовершеннолетних и вызвали скорую помощь. По словам одного из них, причиной отравления стало не качество спиртного, а количество и продолжительность употребления алкоголя. Корреспондент URA.RU связался с МВД по Екатеринбургу, прокомментировать информацию пообещали позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские нашли в екатеринбургских барах нелицензированный алкоголь. Также агентство рассказывало, что полицейские совместно с общественниками утроили облаву в центре Екатеринбурга и составили 17 протоколов за распитие алкоголя в общественных местах.