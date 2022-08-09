Тюменцы стали чаще разводиться

За июнь 2022 года в области зафиксировано 1612 разводов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Тюменской области в 2022 году стали чаще разводиться. Такие данные приводятся в документации Росстата. В этом году количество разводов увеличилось на тысячу.

«Сведения о числе разводов за январь — июнь 2022 года. Количество разводов в Тюменской области составило 9848. В период январь — июнь 2021 года количество разводов составило 8978», — указано в документации.

За июнь 2022 года в Тюменской области отмечено 1612 разводов. Этот показатель чуть меньше, чем был в июне прошлого года. Там было зафиксировано 1648 разводов.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцам, находящимся в браке, положены денежные выплаты от властей. Получить деньги жители региона смогут, даже если их супруг умрет. Власти Тюменской области раскрыли, как горожанам получить финансовое вознаграждение за годы в браке.