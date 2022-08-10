Иностранец убил тещу в Магнитогорске и уехал автостопом

Полиция задержала жителя Узбекистана спустя 8 лет после убийства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Узбекистана обвинили в убийстве своей бывшей тещи в Магнитогорске (Челябинская область). Мужчина убил пенсионерку во время ссоры и уехал автостопом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, убийца восемь лет скрывался от правосудия.

«В Магнитогорске в суд направлено уголовное дело об убийстве пенсионерки в отношении 43-летнего иностранца из Узбекистана. По версии следствия, обвиняемый ночью в июне 2014 года пришел в дом к бывшей теще и попросил в долг деньги. Женщина отказала и высказала оскорбления. В ответ он нанес 60-летней женщине удары кулаками по голове, а затем задушил подушкой», — заявили в пресс-службе ведомства.

После совершения убийства иностранец похитил золотые украшения и два сотовых телефона на общую сумму 47 тысяч 500 рублей. Украденные вещи он сдал в ломбард.

С места преступления обвиняемый автостопом доехал до Санкт-Петербурга, где скрывался на протяжении 8 лет. В ходе следствия мужчина во всем признался и подробно рассказал о мотивах преступления. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п.«в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).