Тюменский губернатор не исключил переезда подчиненных в ЛДНР

11 августа 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Александр Моор заявил, что это личное решение каждого сотрудника Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Тюменской области прокомментировал переезд подчиненных в ЛДНР. Об этом Александр Моор рассказал, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU Ивана Чупрова, в ходе пресс-конференции, которая проходит в данный момент в Тюмени «В июне мы подписали соглашение с Краснодоном и Краснодонским районом и сразу же начали поддержку этого региона, собирая гуманитарную помощь. Если кто-то из подчиненных примет решение о переезде — то это его личное дело», — заявил губернатор области. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область наладит сотрудничество с городом Краснодон в Луганской Народной Республике. Жители Тюмени собирают предметы первой необходимости, чтобы оказать гуманитарную помощь.

Губернатор Тюменской области прокомментировал переезд подчиненных в ЛДНР. Об этом Александр Моор рассказал, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU Ивана Чупрова, в ходе пресс-конференции, которая проходит в данный момент в Тюмени «В июне мы подписали соглашение с Краснодоном и Краснодонским районом и сразу же начали поддержку этого региона, собирая гуманитарную помощь. Если кто-то из подчиненных примет решение о переезде — то это его личное дело», — заявил губернатор области. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область наладит сотрудничество с городом Краснодон в Луганской Народной Республике. Жители Тюмени собирают предметы первой необходимости, чтобы оказать гуманитарную помощь.