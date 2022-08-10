10 августа 2022

Тюменский губернатор не исключил переезда подчиненных в ЛДНР

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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор заявил, что это личное решение каждого сотрудника Фото:
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Губернатор Тюменской области прокомментировал переезд подчиненных в ЛДНР. Об этом Александр Моор рассказал, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU Ивана Чупрова, в ходе пресс-конференции, которая проходит в данный момент в Тюмени

«В июне мы подписали соглашение с Краснодоном и Краснодонским районом и сразу же начали поддержку этого региона, собирая гуманитарную помощь. Если кто-то из подчиненных примет решение о переезде — то это его личное дело», — заявил губернатор области.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область наладит сотрудничество с городом Краснодон в Луганской Народной Республике. Жители Тюмени собирают предметы первой необходимости, чтобы оказать гуманитарную помощь.

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Губернатор Тюменской области прокомментировал переезд подчиненных в ЛДНР. Об этом Александр Моор рассказал, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU Ивана Чупрова, в ходе пресс-конференции, которая проходит в данный момент в Тюмени «В июне мы подписали соглашение с Краснодоном и Краснодонским районом и сразу же начали поддержку этого региона, собирая гуманитарную помощь. Если кто-то из подчиненных примет решение о переезде — то это его личное дело», — заявил губернатор области. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область наладит сотрудничество с городом Краснодон в Луганской Народной Республике. Жители Тюмени собирают предметы первой необходимости, чтобы оказать гуманитарную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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