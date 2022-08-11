База расположена на мелеющем озере Курочкино Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На озере Курочкино Копейского городского округа Челябинской области за 30,5 миллионов рублей предлагают приобрести круглогодичную базу отдыха. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Продается действующая база отдыха на берегу озера Курочкино. На территории есть все необходимое для организации отдыха в любое время года: 12 одно- и 3 двухэтажных жилых дома как для сдачи, так и для комфортабельного отдыха, административное здание, здание под магазин, здание под общепит (кафе, столовая, банкетный зал), большая терраса на берегу озера, шикарная баня, все огорожено забором», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что все строения размещены на земельном участке площадью 2 га и находятся в собственности. По его словам, база была оценена банком в размере 40 миллионов рублей, однако она продается дешевле и с дополнительным торгом.

Ранее стало известно, что озеро Курочкино постепенно стало мелеть. Кроме того, из-за ухода воды начали тлеть отвалы старых шахт, содержащие угольную пыль.