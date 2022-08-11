Челябинка осталась недовольна обслуживанием в «Жизньмарте»

12 августа 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

На «Жизньмарт» в Челябинске пожаловалась покупательница Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Челябинска, ставшая одной из первых покупательниц торговой сети «Жизньмарт» (Екатеринбург), пожаловалась на недостатки в работе магазина. Как Дарья Гришкова написала в соцсетях, в магазине шумно и не работает оборудование. «Хотелось бы оставить обратную связь по уже запустившемуся магазину в Челябинске на улице Сони Кривой. Захожу в третий раз, и в магазине что-то чинят, а одна касса на третий день после открытия уже не работает», — написала покупательница. Жительницу раздражает шум дрели. В помещении, кроме того, узкие проходы, поэтому работник с инструментом мешал передвигаться по торговому залу. Еще одна претензия: голубые ценники по программе лояльности не действуют. URA.RU обратился в администрацию магазина за комментарием, но на момент публикации материала ответа не получил. Первый магазин торговой сети «Жизньмарт» открылся в Челябинске 10 августа. Вторая точка на улице Родионова заработает 20 августа.

Жительница Челябинска, ставшая одной из первых покупательниц торговой сети «Жизньмарт» (Екатеринбург), пожаловалась на недостатки в работе магазина. Как Дарья Гришкова написала в соцсетях, в магазине шумно и не работает оборудование. «Хотелось бы оставить обратную связь по уже запустившемуся магазину в Челябинске на улице Сони Кривой. Захожу в третий раз, и в магазине что-то чинят, а одна касса на третий день после открытия уже не работает», — написала покупательница. Жительницу раздражает шум дрели. В помещении, кроме того, узкие проходы, поэтому работник с инструментом мешал передвигаться по торговому залу. Еще одна претензия: голубые ценники по программе лояльности не действуют. URA.RU обратился в администрацию магазина за комментарием, но на момент публикации материала ответа не получил. Первый магазин торговой сети «Жизньмарт» открылся в Челябинске 10 августа. Вторая точка на улице Родионова заработает 20 августа.