11 августа 2022

Челябинка осталась недовольна обслуживанием в «Жизньмарте»

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь март, магазин хорошей еды. Челябинск, магазин, продуктовый магазин, жизнь март
На «Жизньмарт» в Челябинске пожаловалась покупательница Фото:

Жительница Челябинска, ставшая одной из первых покупательниц торговой сети «Жизньмарт» (Екатеринбург), пожаловалась на недостатки в работе магазина. Как Дарья Гришкова написала в соцсетях, в магазине шумно и не работает оборудование.

«Хотелось бы оставить обратную связь по уже запустившемуся магазину в Челябинске на улице Сони Кривой. Захожу в третий раз, и в магазине что-то чинят, а одна касса на третий день после открытия уже не работает», — написала покупательница.

Жительницу раздражает шум дрели. В помещении, кроме того, узкие проходы, поэтому работник с инструментом мешал передвигаться по торговому залу. Еще одна претензия: голубые ценники по программе лояльности не действуют. URA.RU обратился в администрацию магазина за комментарием, но на момент публикации материала ответа не получил.

Первый магазин торговой сети «Жизньмарт» открылся в Челябинске 10 августа. Вторая точка на улице Родионова заработает 20 августа.

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Жительница Челябинска, ставшая одной из первых покупательниц торговой сети «Жизньмарт» (Екатеринбург), пожаловалась на недостатки в работе магазина. Как Дарья Гришкова написала в соцсетях, в магазине шумно и не работает оборудование. «Хотелось бы оставить обратную связь по уже запустившемуся магазину в Челябинске на улице Сони Кривой. Захожу в третий раз, и в магазине что-то чинят, а одна касса на третий день после открытия уже не работает», — написала покупательница. Жительницу раздражает шум дрели. В помещении, кроме того, узкие проходы, поэтому работник с инструментом мешал передвигаться по торговому залу. Еще одна претензия: голубые ценники по программе лояльности не действуют. URA.RU обратился в администрацию магазина за комментарием, но на момент публикации материала ответа не получил. Первый магазин торговой сети «Жизньмарт» открылся в Челябинске 10 августа. Вторая точка на улице Родионова заработает 20 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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