13 августа 2022
12 августа 2022

Челябинскую мошенницу на авиабилетах отправили под домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, самолет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Мошенница обманула девять человек, устроив «пирамиду» по продаже билетов на самолет Фото:

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя и отправил бизнес-леди, обвиняемую в мошенничестве, под домашний арест сроком на два месяца. Она обманула туристов с авиабилетами на сумму более 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратурой Челябинска поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 37-летней жительнице Челябинска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, т. е. до 12.10.2022 года», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным областной прокуратуры, обвиняемая вину признала. Несмотря на это, следствие полагает, что женщина может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Бизнес-леди запрещено покидать квартиру без разрешения следователя за исключением посещения медучреждений для получения помощи, общаться со свидетелями и потерпевшими. Кроме того, ей нельзя вести переговоры с использованием любых средств связи и сети «Интернет».

Ранее сообщалось, что по версии следствия, обвиняемая организовала «пирамиду» и похитила свыше 250 тысяч рублей у девяти человек при продаже сертификатов на авиаперелеты и бронировании авиабилетов. Преступления она совершала в период с января по август 2022 года.

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Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя и отправил бизнес-леди, обвиняемую в мошенничестве, под домашний арест сроком на два месяца. Она обманула туристов с авиабилетами на сумму более 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Прокуратурой Челябинска поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 37-летней жительнице Челябинска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, т. е. до 12.10.2022 года», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным областной прокуратуры, обвиняемая вину признала. Несмотря на это, следствие полагает, что женщина может скрыться или оказать давление на свидетелей. Бизнес-леди запрещено покидать квартиру без разрешения следователя за исключением посещения медучреждений для получения помощи, общаться со свидетелями и потерпевшими. Кроме того, ей нельзя вести переговоры с использованием любых средств связи и сети «Интернет». Ранее сообщалось, что по версии следствия, обвиняемая организовала «пирамиду» и похитила свыше 250 тысяч рублей у девяти человек при продаже сертификатов на авиаперелеты и бронировании авиабилетов. Преступления она совершала в период с января по август 2022 года.
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