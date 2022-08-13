Изнасилованная в Перми кошка умерла, за сведения обещают награду

14 августа 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

По данным зоозащитников, 7 августа хозяйка потеряла питомца. Спустя сутки кошка вернулась домой «еле живой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми умерла кошка Маша, изнасилованная неизвестными. За информацию о случившемся назначена награда, сообщают зоозащитники. «В клинике умерла Маша. Мы по-прежнему ищем людей, кто может дать какую-то достоверную информацию о произошедшем. Вознаграждение 50.000 и анонимность гарантирована. Не может быть, чтобы не было свидетелей», — написано в группе «ССП Zoohelp Антидогхантер» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что после инцидента хозяйка незамедлительно повезла Машу в клинику, где врачи сделали заключение, что кошка была изнасилована инородным предметом. У животного был отбит мочевой пузырь, сломан позвоночник и разорван спинной мозг. Общественники объявляли сбор средств на лечение домашнего животного. По словам зоозащитников, в зверствах над домашним питомцем они подозревают подростков, проживающих в микрорайоне Голованово. Им известно, что некоторые дети состоят на учете в органах ПДН. Скандал с изнасилованной в Перми кошкой дошел до Госдумы. Депутат Владимир Бурматов потребовал ужесточить ответственность детей за жестокое обращение с животными. Для этого, по мнению Бурматова, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

В Перми умерла кошка Маша, изнасилованная неизвестными. За информацию о случившемся назначена награда, сообщают зоозащитники. «В клинике умерла Маша. Мы по-прежнему ищем людей, кто может дать какую-то достоверную информацию о произошедшем. Вознаграждение 50.000 и анонимность гарантирована. Не может быть, чтобы не было свидетелей», — написано в группе «ССП Zoohelp Антидогхантер» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что после инцидента хозяйка незамедлительно повезла Машу в клинику, где врачи сделали заключение, что кошка была изнасилована инородным предметом. У животного был отбит мочевой пузырь, сломан позвоночник и разорван спинной мозг. Общественники объявляли сбор средств на лечение домашнего животного. По словам зоозащитников, в зверствах над домашним питомцем они подозревают подростков, проживающих в микрорайоне Голованово. Им известно, что некоторые дети состоят на учете в органах ПДН. Скандал с изнасилованной в Перми кошкой дошел до Госдумы. Депутат Владимир Бурматов потребовал ужесточить ответственность детей за жестокое обращение с животными. Для этого, по мнению Бурматова, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.