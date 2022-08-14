Пермские вузы ищут желающих поступить на бесплатное обучение

15 августа 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Объявления о наборе первокурсников размещены на сайтах учебных заведений Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские вузы объявили о дополнительном наборе граждан на вакантные бюджетные места. Информация об этом размещена на сайтах учебных заведений высшего образования. Так, в Пермском государственном университете имени Вагнера (ПГМУ) вакантны 134 места. «ФГБОУ ВО ПГМУ Минздрава России проводит дополнительный прием граждан на обучение по образовательным программам высшего образования — программам специалитета на вакантные места, финансируемые из федерального бюджета», — указан на сайте университета. Уточняется, что дополнительный набор ведется на специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело». Пермский государственный университет (ПГНИУ) проводит донабор на вакантные места для обучения на очной форме по программам бакалавриата. Среди прочих направлений значатся «Геология», «Лесное дело», «Нанотехнологии и микросистемная техника», «Техносферная безопасность». Вакантными в университете (в том числе, в рамках особой квоты, специальной квоты и целевой квоты) остаются 162 места. На сайте Пермского государственного аграрно-технологического университета имени Прянишникова (ПГАТУ) ведется набор на 54 бюджетных места. Вуз предлагает бесплатное обучение по специальностям «Лесное дело», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Зоотехния».

Пермские вузы объявили о дополнительном наборе граждан на вакантные бюджетные места. Информация об этом размещена на сайтах учебных заведений высшего образования. Так, в Пермском государственном университете имени Вагнера (ПГМУ) вакантны 134 места. «ФГБОУ ВО ПГМУ Минздрава России проводит дополнительный прием граждан на обучение по образовательным программам высшего образования — программам специалитета на вакантные места, финансируемые из федерального бюджета», — указан на сайте университета. Уточняется, что дополнительный набор ведется на специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело». Пермский государственный университет (ПГНИУ) проводит донабор на вакантные места для обучения на очной форме по программам бакалавриата. Среди прочих направлений значатся «Геология», «Лесное дело», «Нанотехнологии и микросистемная техника», «Техносферная безопасность». Вакантными в университете (в том числе, в рамках особой квоты, специальной квоты и целевой квоты) остаются 162 места. На сайте Пермского государственного аграрно-технологического университета имени Прянишникова (ПГАТУ) ведется набор на 54 бюджетных места. Вуз предлагает бесплатное обучение по специальностям «Лесное дело», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Зоотехния».