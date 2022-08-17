Роман Начметдинов из ХМАО стал участником шоу «Адский шеф» Константина Ивлева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Повар из поселка Междуреченский Кондинского района ХМАО Роман Начметдинов стал участником шоу Константина Ивлева «Адский шеф». Эфир первого выпуска шоу прошел на телеканале «Пятница» 17 августа, сообщил участник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Всем привет, вот и настало время когда я могу вам рассказать где я был все это время. Я участвовал в самом масштабном проекте страны на телеканале «Пятница», — написал Начметдинов в соцсети.

Первый эпизод «Адского шефа» снимался в Карелии. В первом туре югорчанин получил «черную метку», но во втором смог исправить ошибку и пройти дальше.

Роман сообщает, что смог долго продержаться в шоу. Имена победителей станут известны в декабре.

Ранее URA.RU рассказало, что девочка из ХМАО приняла участие в шоу Рената Агзамова «Кондитер Дети». Арианна подавала заявку к Ивлеву, но в силу возраста не могла попасть на конкурс.