Тюменец оценил лошадь почти в десять млн рублей
В селе Казанское Тюменской области местный житель продает лошадь почти за десять миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito.
«Тюменская область, село Казанское. Продам откормленную кобылку. Цена 9 999 999 рублей», — сообщает продавец.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают щенка породы той-терьер с символом Z на спине. Хозяин оценил животное в 100 тысяч рублей.
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