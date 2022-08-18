18 августа 2022
17 августа 2022

В Тюменской области продают лошадь почти за 10 млн. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец оценил лошадь почти в десять млн рублей Фото:

В селе Казанское Тюменской области местный житель продает лошадь почти за десять миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito.

«Тюменская область, село Казанское. Продам откормленную кобылку. Цена 9 999 999 рублей», — сообщает продавец.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают щенка породы той-терьер с символом Z на спине. Хозяин оценил животное в 100 тысяч рублей.

Фото:

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В селе Казанское Тюменской области местный житель продает лошадь почти за десять миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Тюменская область, село Казанское. Продам откормленную кобылку. Цена 9 999 999 рублей», — сообщает продавец. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают щенка породы той-терьер с символом Z на спине. Хозяин оценил животное в 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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