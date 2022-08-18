Глава Кизильского района заплатит миллион за осушенный пруд

Прокуратура взыскала с главы Кизильского района Александра Селезнева 1,05 млн рублей убытка, понесенного бюджетом из-за действий мэра против местного бизнеса. Несколько лет назад по решению главы здесь осушили пруд, в котором предпринимательница разводила рыбу, рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
«Глава района дал указание слить всю воду в водохранилище на реке Казенщина, который арендовала предприниматель для разведения аквакультуры. Рыба погибла, уголовное дело о воспрепятствовании бизнесу, возбужденное в отношении главы, было прекращено в 2019 году в связи с истечением сроков давности. Однако предприниматель обратилась в арбитражный суд и по его решению взыскала с администрации убытки на сумму 1,05 млн рублей», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
Когда решение вступило в силу, за счет средств казны по исполнительному листу арендатору пруда выплатили причитающуюся сумму. После этого прокурор в интересах администрации обратился с иском к главе о взыскании денег в порядке регресса. Суд требования удовлетворил в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.
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