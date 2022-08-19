Клава Кока в Перми презентует свой аромат

19 августа 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Клава Кока встретится с фанатами в парфюмерном магазине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермь приедет певица, уроженка Екатеринбурга Клава Кока. В парфюмерном магазине «Золотое яблоко» она презентует новый аромат, который был создан ей совместно с брендом Montale. «Пермь! К вам едет Клава Кока, чтобы презентовать свой совместный коллаб с нами и брендом Montale. Да, мы про тот самый аромат Soleil de Capri», — говорится в анонсе мероприятия в группе «Золотого яблока» в соцсети «ВКонтакте». Встреча с певицей состоится 21 августа в ТРЦ iMall Эспланада. Те, кто приобретет аромат в день презентации, получат автограф Клавы и возможность сделать с ней фото, обещают организаторы.

В Пермь приедет певица, уроженка Екатеринбурга Клава Кока. В парфюмерном магазине «Золотое яблоко» она презентует новый аромат, который был создан ей совместно с брендом Montale. «Пермь! К вам едет Клава Кока, чтобы презентовать свой совместный коллаб с нами и брендом Montale. Да, мы про тот самый аромат Soleil de Capri», — говорится в анонсе мероприятия в группе «Золотого яблока» в соцсети «ВКонтакте». Встреча с певицей состоится 21 августа в ТРЦ iMall Эспланада. Те, кто приобретет аромат в день презентации, получат автограф Клавы и возможность сделать с ней фото, обещают организаторы.