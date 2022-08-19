Клава Кока в Перми презентует свой аромат

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Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
Клава Кока встретится с фанатами в парфюмерном магазине Фото:

В Пермь приедет певица, уроженка Екатеринбурга Клава Кока. В парфюмерном магазине «Золотое яблоко» она презентует новый аромат, который был создан ей совместно с брендом Montale.

«Пермь! К вам едет Клава Кока, чтобы презентовать свой совместный коллаб с нами и брендом Montale. Да, мы про тот самый аромат Soleil de Capri», — говорится в анонсе мероприятия в группе «Золотого яблока» в соцсети «ВКонтакте».

Встреча с певицей состоится 21 августа в ТРЦ iMall Эспланада. Те, кто приобретет аромат в день презентации, получат автограф Клавы и возможность сделать с ней фото, обещают организаторы.

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В Пермь приедет певица, уроженка Екатеринбурга Клава Кока. В парфюмерном магазине «Золотое яблоко» она презентует новый аромат, который был создан ей совместно с брендом Montale. «Пермь! К вам едет Клава Кока, чтобы презентовать свой совместный коллаб с нами и брендом Montale. Да, мы про тот самый аромат Soleil de Capri», — говорится в анонсе мероприятия в группе «Золотого яблока» в соцсети «ВКонтакте». Встреча с певицей состоится 21 августа в ТРЦ iMall Эспланада. Те, кто приобретет аромат в день презентации, получат автограф Клавы и возможность сделать с ней фото, обещают организаторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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