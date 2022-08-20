Кефир от компании «Ситно» оказался слишком жидким (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницу Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, возмутило состояние кефира от компании «Ситно». По мнению женщины, кисломолочный продукт был недостаточно густым. Свое недовольство она записала на видео и опубликовала в социальных сетях.

«Решила сделать тесто для курника. Вы такой кефир когда-нибудь видели? У меня вода в кране гуще», — рассказала Наталья С в видео, опубликованном в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Другие пользователи, комментируя ситуацию с кефиром, отметили, что продукция компании перестала отвечать стандартам. Из-за этого многие перестали покупать ее. Сама же автор видео в комментариях отметила, что выбрала продукцию компании из-за того, что не было возможности купить продукцию другого производителя.

URA.RU направило запрос в компанию. На момент публикации ответа не последовало.