20 августа 2022
19 августа 2022

Магнитогорцев возмутил не достаточно густой кефир. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Здоровое питание от GoodFoodЪ и Diet Art. Екатеринбург, кефир, diet art, здоровое питание, диетическая пища
Кефир от компании «Ситно» оказался слишком жидким (фото из архива) Фото:

Жительницу Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, возмутило состояние кефира от компании «Ситно». По мнению женщины, кисломолочный продукт был недостаточно густым. Свое недовольство она записала на видео и опубликовала в социальных сетях.

«Решила сделать тесто для курника. Вы такой кефир когда-нибудь видели? У меня вода в кране гуще», — рассказала Наталья С в видео, опубликованном в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Другие пользователи, комментируя ситуацию с кефиром, отметили, что продукция компании перестала отвечать стандартам. Из-за этого многие перестали покупать ее. Сама же автор видео в комментариях отметила, что выбрала продукцию компании из-за того, что не было возможности купить продукцию другого производителя.

URA.RU направило запрос в компанию. На момент публикации ответа не последовало.

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Жительницу Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, возмутило состояние кефира от компании «Ситно». По мнению женщины, кисломолочный продукт был недостаточно густым. Свое недовольство она записала на видео и опубликовала в социальных сетях. «Решила сделать тесто для курника. Вы такой кефир когда-нибудь видели? У меня вода в кране гуще», — рассказала Наталья С в видео, опубликованном в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте». Другие пользователи, комментируя ситуацию с кефиром, отметили, что продукция компании перестала отвечать стандартам. Из-за этого многие перестали покупать ее. Сама же автор видео в комментариях отметила, что выбрала продукцию компании из-за того, что не было возможности купить продукцию другого производителя. URA.RU направило запрос в компанию. На момент публикации ответа не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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