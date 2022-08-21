Юрист объяснила, как получить законный выходной 1 сентября

22 августа 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

При ненормированном рабочем дне работник имеет право взять выходной день, в том числе 1 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU Можно взять ежегодный отпуск в который войдет 1 сентября — это самый простой вариант, чтобы устроить себе выходной в День знаний. Об этом рассказала руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская. По словам юриста, самый простой вариант — оформить ежегодный отпуск, который «захватит первое число, либо по согласованию с руководством взять один день за свой счет», — сказала Краснянская, передает ее слова агентство «Прайм». Она объяснила, что работник имеет право на дополнительный отпуск за особые условия труда, а также, если он является донором. Поэтому в случае необходимости этот день можно взять, в том числе 1 сентября, отметила специалист. Она добавила, что при ненормированном рабочем дне или сверхурочной работе работник имеет право взять выходной день. При этом, этот день можно взять в любое удобное для сотрудника время. Ранее в Госдуме объяснили, что выгоднее всего уйти в отпуск в 2022 году в сентябре, декабре и августе. Чтобы получить больше денег, необходимо включить выходные в отпуск, сообщалось в telegram-канале Государственной думы РФ.

Можно взять ежегодный отпуск в который войдет 1 сентября — это самый простой вариант, чтобы устроить себе выходной в День знаний. Об этом рассказала руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская. По словам юриста, самый простой вариант — оформить ежегодный отпуск, который «захватит первое число, либо по согласованию с руководством взять один день за свой счет», — сказала Краснянская, передает ее слова агентство «Прайм». Она объяснила, что работник имеет право на дополнительный отпуск за особые условия труда, а также, если он является донором. Поэтому в случае необходимости этот день можно взять, в том числе 1 сентября, отметила специалист. Она добавила, что при ненормированном рабочем дне или сверхурочной работе работник имеет право взять выходной день. При этом, этот день можно взять в любое удобное для сотрудника время. Ранее в Госдуме объяснили, что выгоднее всего уйти в отпуск в 2022 году в сентябре, декабре и августе. Чтобы получить больше денег, необходимо включить выходные в отпуск, сообщалось в telegram-канале Государственной думы РФ.