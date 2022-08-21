21 августа 2022

Юрист объяснила, как получить законный выходной 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка и настройка тепловизоров гимназии № 35. Екатеринбург, гимназия, школа, 1 сентября, учебный год
При ненормированном рабочем дне работник имеет право взять выходной день, в том числе 1 сентября Фото:

Можно взять ежегодный отпуск в который войдет 1 сентября — это самый простой вариант, чтобы устроить себе выходной в День знаний. Об этом рассказала руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

По словам юриста, самый простой вариант — оформить ежегодный отпуск, который «захватит первое число, либо по согласованию с руководством взять один день за свой счет», — сказала Краснянская, передает ее слова агентство «Прайм». Она объяснила, что работник имеет право на дополнительный отпуск за особые условия труда, а также, если он является донором. Поэтому в случае необходимости этот день можно взять, в том числе 1 сентября, отметила специалист.

Она добавила, что при ненормированном рабочем дне или сверхурочной работе работник имеет право взять выходной день. При этом, этот день можно взять в любое удобное для сотрудника время.

Ранее в Госдуме объяснили, что выгоднее всего уйти в отпуск в 2022 году в сентябре, декабре и августе. Чтобы получить больше денег, необходимо включить выходные в отпуск, сообщалось в telegram-канале Государственной думы РФ.

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Можно взять ежегодный отпуск в который войдет 1 сентября — это самый простой вариант, чтобы устроить себе выходной в День знаний. Об этом рассказала руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская. По словам юриста, самый простой вариант — оформить ежегодный отпуск, который «захватит первое число, либо по согласованию с руководством взять один день за свой счет», — сказала Краснянская, передает ее слова агентство «Прайм». Она объяснила, что работник имеет право на дополнительный отпуск за особые условия труда, а также, если он является донором. Поэтому в случае необходимости этот день можно взять, в том числе 1 сентября, отметила специалист. Она добавила, что при ненормированном рабочем дне или сверхурочной работе работник имеет право взять выходной день. При этом, этот день можно взять в любое удобное для сотрудника время. Ранее в Госдуме объяснили, что выгоднее всего уйти в отпуск в 2022 году в сентябре, декабре и августе. Чтобы получить больше денег, необходимо включить выходные в отпуск, сообщалось в telegram-канале Государственной думы РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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