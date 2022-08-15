В Госдуме рассказали, как выгодно уйти в отпуск в 2022 году

Если работник хочет получить больше времени для отдыха, то ему стоит брать отпуск, присоединяя его к выходным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выгоднее всего уйти в отпуск в 2022 году в сентябре, декабре и августе, так как в них больше всего рабочих дней. Чтобы получить больше денег, необходимо включить выходные в отпуск. Об этом сообщается в telegram-канале Государственной думы РФ.

«Выгоднее брать отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дне. В 2022 году это сентябрь, декабрь и август. Чтобы получить больше денег, включайте выходные в свой отпуск. Отпускные за выходные платят, а зарплату нет», — сообщается в telegram-канале Государственной думы.

Отмечается, что если работник хочет получить больше времени для отдыха, то ему стоит брать отпуск, присоединяя его к выходным. А если праздничный день выпадает на период отпуска, то он увеличится на один день.

Ранее научный сотрудник лаборатории физиологии труда Анна Закревская рассказала, что возвращаться из отпуска лучше во второй половине недели, также нужно найти время на адаптацию и начать просыпаться по будильнику. Это основные правила, чтобы минимизировать у человека стресс при переходе в трудовой режим.