Свердловский губернатор признался в своей тайной мечте

У Евгения Куйвашева осталось три недели до выборов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев мечтает о том, чтобы произведенные на Урале продукты были на столе у каждого жителя России. В этом он признался в ходе предвыборных дебатов с кандидатом от ЛДПР, депутатом заксобрания Александром Каптюгом, передает корреспондент URA.RU.

«Мы обязательно [в случае победы на губернаторских выборах] займемся развитием сельского хозяйства. Моя мечта — чтобы каждый житель нашей страны кушал уральские мясо, овощи, картофель, фрукты и сыры», — поделился Куйвашев.

В середине июля губернатор делился другой своей амбициозной задумкой — превратить Екатеринбург в главный сухой порт России. Он выражал надежду, что первые детали проекта получится презентовать уже в сентябре.

Предвыборные дебаты Куйвашева и Каптюга состоялись вечером 22 августа и открыли серию спаррингов между кандидатами в губернаторы. Всего в гонке участвуют пять человек. В ходе общения с Каптюгом Куйвашев пошел на неожиданный шаг — намекнул, что готов пригласить соперника в свою команду.