Свердловский губернатор признался в своей тайной мечте

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Ферма в Сажино. Свердловская область, куйвашев евгений
У Евгения Куйвашева осталось три недели до выборов Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев мечтает о том, чтобы произведенные на Урале продукты были на столе у каждого жителя России. В этом он признался в ходе предвыборных дебатов с кандидатом от ЛДПР, депутатом заксобрания Александром Каптюгом, передает корреспондент URA.RU.

«Мы обязательно [в случае победы на губернаторских выборах] займемся развитием сельского хозяйства. Моя мечта — чтобы каждый житель нашей страны кушал уральские мясо, овощи, картофель, фрукты и сыры», — поделился Куйвашев.

В середине июля губернатор делился другой своей амбициозной задумкой — превратить Екатеринбург в главный сухой порт России. Он выражал надежду, что первые детали проекта получится презентовать уже в сентябре.

Предвыборные дебаты Куйвашева и Каптюга состоялись вечером 22 августа и открыли серию спаррингов между кандидатами в губернаторы. Всего в гонке участвуют пять человек. В ходе общения с Каптюгом Куйвашев пошел на неожиданный шаг — намекнул, что готов пригласить соперника в свою команду.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев мечтает о том, чтобы произведенные на Урале продукты были на столе у каждого жителя России. В этом он признался в ходе предвыборных дебатов с кандидатом от ЛДПР, депутатом заксобрания Александром Каптюгом, передает корреспондент URA.RU. «Мы обязательно [в случае победы на губернаторских выборах] займемся развитием сельского хозяйства. Моя мечта — чтобы каждый житель нашей страны кушал уральские мясо, овощи, картофель, фрукты и сыры», — поделился Куйвашев. В середине июля губернатор делился другой своей амбициозной задумкой — превратить Екатеринбург в главный сухой порт России. Он выражал надежду, что первые детали проекта получится презентовать уже в сентябре. Предвыборные дебаты Куйвашева и Каптюга состоялись вечером 22 августа и открыли серию спаррингов между кандидатами в губернаторы. Всего в гонке участвуют пять человек. В ходе общения с Каптюгом Куйвашев пошел на неожиданный шаг — намекнул, что готов пригласить соперника в свою команду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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