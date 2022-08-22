Свердловский губернатор признался в своей тайной мечте

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев мечтает о том, чтобы произведенные на Урале продукты были на столе у каждого жителя России. В этом он признался в ходе предвыборных дебатов с кандидатом от ЛДПР, депутатом заксобрания Александром Каптюгом, передает корреспондент URA.RU.
«Мы обязательно [в случае победы на губернаторских выборах] займемся развитием сельского хозяйства. Моя мечта — чтобы каждый житель нашей страны кушал уральские мясо, овощи, картофель, фрукты и сыры», — поделился Куйвашев.
В середине июля губернатор делился другой своей амбициозной задумкой — превратить Екатеринбург в главный сухой порт России. Он выражал надежду, что первые детали проекта получится презентовать уже в сентябре.
Предвыборные дебаты Куйвашева и Каптюга состоялись вечером 22 августа и открыли серию спаррингов между кандидатами в губернаторы. Всего в гонке участвуют пять человек. В ходе общения с Каптюгом Куйвашев пошел на неожиданный шаг — намекнул, что готов пригласить соперника в свою команду.
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