Курганцы начали атаковать тюменские леса

В лесах Уватского района появились сборщики кедровых шишек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Курганской и Омской областей массово едут в Уватский район Тюменской области для сбора кедровых шишек. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей. По его словам, в лесах гости жгут костры и оставляют после себя горы мусора.

«На сбор шишек к нам едут целыми бригадами. Судя по автомобильным номерам, в основном — из Курганской и Омской областей. Раньше такого наплыва „туристов“ мы не наблюдали. Приезжают, заходят в лес и выходят оттуда через несколько дней с полными мешками шишек. Их никто не контролирует», — рассказал URA.RU один из жителей Уватского района на условиях анонимности.

Он уточнил, что многие гости из соседних регионов относятся к лесам Уватского района безответственно. «В лесу стало много костровищ. То есть, люди там ночуют и, естественно, жгут костры, чтобы согреться. Еще оставляют после себя огромные кучи мусора. Местные так не делают. Шишкуют с применением киянок: долбят по деревьям деревянными молотками, чтобы шишки падали с верхушек на землю. То, что это может причинить деревьям вред — их не интересует», — добавил собеседник агентства.

В департамент лесного комплекса Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.