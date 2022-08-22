Силы российской ПВО сбили беспилотник на подлете к Севастополю

Системы российской ПВО сбили беспилотник около Севастополя. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно — снова беспилотник. Сохраняем спокойствие, город под надежной защитой», — написал Развожаев в своем telegram-канале.
Спецоперация России на территории Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению ДНР и ЛНР. ВСУ неоднократно наносили удары по приграничным российским территориям. В субботу, 20 августа, ВСУ атаковали штаб Черноморского флота, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, украинцы пытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе, однако силы ПВО отразили атаку.
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Системы российской ПВО сбили беспилотник около Севастополя. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно — снова беспилотник. Сохраняем спокойствие, город под надежной защитой», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Спецоперация России на территории Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению ДНР и ЛНР. ВСУ неоднократно наносили удары по приграничным российским территориям. В субботу, 20 августа, ВСУ атаковали штаб Черноморского флота, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, украинцы пытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе, однако силы ПВО отразили атаку.