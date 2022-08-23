Глава Крыма обозвал участников «Крымской платформы» фриками

24 августа 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Глава Крыма: участники «Крымской платформы» знают, что Крым им не получить Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Участники «Крымской платформы» — это парад фриков, которые нацелены на причинение максимального вреда для России. Так считает глава Крыма Сергей Аксенов. «Это парад политических фриков, кроме как клоунадой это назвать невозможно. Кроме того, это движение „Крымской платформы“ отдаляет ее от Крыма все дальше и дальше… Прогнозируемая была повестка — как максимально навредить России, нам… Все они понимают, что Крыма им не видать как своих ушей», — поделился мнением Аксенов в эфире «Соловьев Live». Известно, что второй международный саммит «Крымской платформы», организованный по инициативе киевских властей, начался 23 августа в режиме онлайн. В частности, на нем выступили глава Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов предупредил Киев о том, что намерения Украины вернуть Крым ведут страну к краху. Он напомнил, что о пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала.

Участники «Крымской платформы» — это парад фриков, которые нацелены на причинение максимального вреда для России. Так считает глава Крыма Сергей Аксенов. «Это парад политических фриков, кроме как клоунадой это назвать невозможно. Кроме того, это движение „Крымской платформы“ отдаляет ее от Крыма все дальше и дальше… Прогнозируемая была повестка — как максимально навредить России, нам… Все они понимают, что Крыма им не видать как своих ушей», — поделился мнением Аксенов в эфире «Соловьев Live». Известно, что второй международный саммит «Крымской платформы», организованный по инициативе киевских властей, начался 23 августа в режиме онлайн. В частности, на нем выступили глава Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов предупредил Киев о том, что намерения Украины вернуть Крым ведут страну к краху. Он напомнил, что о пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала.