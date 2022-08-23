Скрывшийся лидер челябинской ОПГ попросил об отводе суда

Осужденный заявил, что судья дружит с экс-оперативником полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском областном суде стартовал процесс по обжалованию приговора в отношении преступной группировки третейских судей, осужденных за захват недвижимости на 355 млн рублей. Лидер группировки Сергей Тумбаев, который не явился на оглашение приговора и объявлен в розыск, через адвоката заявил ходатайство об отводе судьи в связи с его дружбой с экс-полицейским, выявившим преступление, сообщил источник URA.RU в суде.

«Адвокат Тумбаева от его имени заявил ходатайство об отводе судьи Сергея Иванова в связи с тем, что он поддерживает тесные дружеские отношения с бывшим начальником отдела управления экономической безопасности ГУ МВД по Челябинской области, который занимался оперативным сопровождением данного уголовного дела. По словам адвоката, сейчас пенсионер МВД работает судьей в этом же суде, а значит может сформировать у коллегии судей предвзятое отношение к процессу. В удовлетворении ходатайства было отказано», — рассказал источник.

В пресс-службе областного суда подробности заседания озвучивать не стали. Там сообщили что заседание отложено на 27 сентября для того, чтобы адвокат по назначению ознакомился с материалами дела.

Тумбаев, а также бывший начальник управления имуществом мэрии Копейска Дмитрий Курилкин, юристы Константин Гуревич и Антон Гусев создали ОПГ в 2012 году. Они зарегистрировали «Челябинский областной третейский суд», который возглавил экс-прокурор города Григорий Балыкин. Подсудимые с 2012 по 2015 годы изготавливали подложные документы на объекты имущества и завладевали им. Общий ущерб составил более 355 млн рублей. Все были задержаны сотрудниками областной полиции в 2015 году. Лишь в апреле 2022 года Копейский городской суд огласил им приговор. К этому времени Балыкин скончался. Остальные получили сроки в колонии. Тумбаев на приговор не явился и объявлен в розыск.