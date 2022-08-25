Из челябинских яблок сделают 15 тысяч литров сидра

26 августа 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Челябинский сидр разойдется ограниченной партией Фото: Денис Моргунов © URA.RU Раннеспелые сорта яблок из «Григорьевских садов» Каслинского района Челябинской области отправят на переработку для изготовления сидра. Как URA.RU сообщила управляющая компании Ольга Сегаль, для производства 15 тысяч литров алкогольного напитка потребуется примерно 30 тонн яблок. «Для производства сидра будут использованы раннеспелые сорта яблок. Отдадим на переработку около 30 тонн, остальные фрукты будут распроданы в свежем виде», — сообщили URA.RU в «Григорьевских садах». Производитель напитка — компания из Новоуральска Свердловской области. Изготовленный ею в 2021 году сидр Spring Garden разошелся ограниченной партией по магазинам Свердловской, Челябинской областей и в Европу. Так же будет в 2022 году. Сбор проведут в октябре после первых морозов. Это придаст напитку необходимые нотки вкуса. В продаже напиток появится спустя два года. Сидр полусухой: без добавления сахара, но при этом сладкий. Для производства сидра используют яблоки семи сортов летнего, осеннего и зимнего сроков созревания. В августе «Григорьевские сады» рассказали о 60 тоннах черной смородины, которые отправят в Белоруссию. Там из нее изготовят бренди.

Раннеспелые сорта яблок из «Григорьевских садов» Каслинского района Челябинской области отправят на переработку для изготовления сидра. Как URA.RU сообщила управляющая компании Ольга Сегаль, для производства 15 тысяч литров алкогольного напитка потребуется примерно 30 тонн яблок. «Для производства сидра будут использованы раннеспелые сорта яблок. Отдадим на переработку около 30 тонн, остальные фрукты будут распроданы в свежем виде», — сообщили URA.RU в «Григорьевских садах». Производитель напитка — компания из Новоуральска Свердловской области. Изготовленный ею в 2021 году сидр Spring Garden разошелся ограниченной партией по магазинам Свердловской, Челябинской областей и в Европу. Так же будет в 2022 году. Сбор проведут в октябре после первых морозов. Это придаст напитку необходимые нотки вкуса. В продаже напиток появится спустя два года. Сидр полусухой: без добавления сахара, но при этом сладкий. Для производства сидра используют яблоки семи сортов летнего, осеннего и зимнего сроков созревания. В августе «Григорьевские сады» рассказали о 60 тоннах черной смородины, которые отправят в Белоруссию. Там из нее изготовят бренди.