Геймер в Магнитогорске разгромил компьютерный клуб

В результате магнитогорец получил травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Магнитогорска (Челябинская область) разгромил компьютерный клуб после того, как его не пустили туда поиграть. В результате он получил травмы.

«Молодой человек решил посидеть за компьютером, но в обслуживании ему было отказано, поскольку он был в состоянии опьянения. В ответ парень начал оскорблять администратора, бросаться в него мелочью, а на выходе разбил кулаком стекло на входной двери и порезал себе руку», — сообщается на странице охранного предприятия «Право роста» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники компьютерного клуба вызвали пострадавшему скорую помощь. Медики обработали его раны на месте, госпитализация не потребовалась. После этого магнитогорца передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.