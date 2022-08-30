Геймер в Магнитогорске разгромил компьютерный клуб

Житель Магнитогорска (Челябинская область) разгромил компьютерный клуб после того, как его не пустили туда поиграть. В результате он получил травмы.
«Молодой человек решил посидеть за компьютером, но в обслуживании ему было отказано, поскольку он был в состоянии опьянения. В ответ парень начал оскорблять администратора, бросаться в него мелочью, а на выходе разбил кулаком стекло на входной двери и порезал себе руку», — сообщается на странице охранного предприятия «Право роста» в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники компьютерного клуба вызвали пострадавшему скорую помощь. Медики обработали его раны на месте, госпитализация не потребовалась. После этого магнитогорца передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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