Запорожье обвинило Киев в преднамеренной задержке миссии МАГАТЭ

01 сентября 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Киев высадкой десанта в Энергодаре не смог сорвать визит МАГАТЭ на ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины не смогли захватить Запорожскую атомную электростанцию, которая находится в городе Энергодар, поэтому миссия МАГАТЭ задержана на украинском контрольно-пропускном пункте. Об этом сообщил глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий. «Киев высадкой десанта в Энергодаре не смог сорвать визит МАГАТЭ на ЗАЭС. И тогда просто задержал миссию на КПП», — его слова приводит ТАСС. Ранее он отмечал, что их миссия рассчитана на один день, пишет MK.RU . Миссия МАГАТЭ в четверг, 1 сентября, вылетела из города Запорожье к атомной электростанции в городе Энергодаре, несмотря на сообщения об интенсивных обстрелах со стороны ВСУ, передает телеканал 360. ВСУ начали обстрелы Энергодара после того, как стало известно, что миссия МАГАТЭ, главной целью которой будет контроль ситуации на важном объекте, приедет на ЗАЭС. В районе станции высадился украинский десант, однако был ликвидирован ВС РФ.

Вооруженные силы Украины не смогли захватить Запорожскую атомную электростанцию, которая находится в городе Энергодар, поэтому миссия МАГАТЭ задержана на украинском контрольно-пропускном пункте. Об этом сообщил глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий. «Киев высадкой десанта в Энергодаре не смог сорвать визит МАГАТЭ на ЗАЭС. И тогда просто задержал миссию на КПП», — его слова приводит ТАСС. Ранее он отмечал, что их миссия рассчитана на один день, пишет MK.RU. Миссия МАГАТЭ в четверг, 1 сентября, вылетела из города Запорожье к атомной электростанции в городе Энергодаре, несмотря на сообщения об интенсивных обстрелах со стороны ВСУ, передает телеканал 360. ВСУ начали обстрелы Энергодара после того, как стало известно, что миссия МАГАТЭ, главной целью которой будет контроль ситуации на важном объекте, приедет на ЗАЭС. В районе станции высадился украинский десант, однако был ликвидирован ВС РФ.