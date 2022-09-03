Эксперты разрешили не сносить долгострой в самом центре Екатеринбурга

Госреестр заключений: долгострой на Антона Валека в Екатеринбурге безопасен

04 сентября 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Недострой на Антона Валека, 5 получил положительное заключение экспертов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Долгострой на Октябрьской площади Екатеринбурга, который принадлежит бывшему депутату гордумы Олегу Хабибуллину, получил положительное заключение экспертизы. Это значит, что он безопасен и его можно достроить. Результаты экспертизы опубликованы на сайте Единого государственного реестра заключений. «Деловой центр в Екатеринбурге по улице Антона Валека, 5 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Результат экспертизы — положительное заключение», — говорится в документе. Провести экспертизу здания в конце июля назначил Свердловский областной суд после обращения собственников смежного участка, которые хотели убедиться в безопасности долгостроя. Споры вокруг него длятся с 2020 года. Одну часть центра внешнеэкономической деятельности, возведение которого заморозили в начале 2000-х, в свое время выкупил Хабибуллин, другая — принадлежала «Навигатору». Компания снесла свою часть здания и намерена построить на его месте большой комплекс с жильем и благоустроить аллею. Хабибуллин через суд пытался остановить демонтаж, но проиграл. Впоследствии прокуратура требовала, чтобы свою часть недостроя снес и Хабибуллин. Однако Верх-Исетский суд встал на его сторону.

Долгострой на Октябрьской площади Екатеринбурга, который принадлежит бывшему депутату гордумы Олегу Хабибуллину, получил положительное заключение экспертизы. Это значит, что он безопасен и его можно достроить. Результаты экспертизы опубликованы на сайте Единого государственного реестра заключений. «Деловой центр в Екатеринбурге по улице Антона Валека, 5 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Результат экспертизы — положительное заключение», — говорится в документе. Провести экспертизу здания в конце июля назначил Свердловский областной суд после обращения собственников смежного участка, которые хотели убедиться в безопасности долгостроя. Споры вокруг него длятся с 2020 года. Одну часть центра внешнеэкономической деятельности, возведение которого заморозили в начале 2000-х, в свое время выкупил Хабибуллин, другая — принадлежала «Навигатору». Компания снесла свою часть здания и намерена построить на его месте большой комплекс с жильем и благоустроить аллею. Хабибуллин через суд пытался остановить демонтаж, но проиграл. Впоследствии прокуратура требовала, чтобы свою часть недостроя снес и Хабибуллин. Однако Верх-Исетский суд встал на его сторону.