Челябинцы стали меньше платить за коммунальные услуги

В Челябинской области в 2021 году снизились расходы жителей на оплату ЖКУ

Средняя семья челябинцев тратит на услуги ЖКХ порядка 4,6 тыс. рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среднестатистическая семья челябинцев в 2021 году тратила на оплату коммунальных услуг и топлива 4689 рублей. Это на 0,9% меньше, чем годом ранее, показало исследование.

«Челябинская область находится на 32 месте среди регионов по доле расходов на оплату ЖКУ и топлива. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи на эти цели составляет 10%. Изменение за год — минус 0,9%», — говорится в исследовании РИА «Новости».

Меньше всего по итогам 2021 года за коммуналку платили в Дагестане — 5,6% от всех ежемесячных затрат. Дороже всего оплата ЖКУ обходились жителям Камчатского края — 14,2% от всех расходов. В целом по России средние траты семьи на оплату коммунальных услуг в 2021 году составляли 5,5 тысяч рублей. В 2020 году они были на 9,2% ниже.