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Челябинцы стали меньше платить за коммунальные услуги

В Челябинской области в 2021 году снизились расходы жителей на оплату ЖКУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Межрегиональный форум
Средняя семья челябинцев тратит на услуги ЖКХ порядка 4,6 тыс. рублей в месяц Фото:

Среднестатистическая семья челябинцев в 2021 году тратила на оплату коммунальных услуг и топлива 4689 рублей. Это на 0,9% меньше, чем годом ранее, показало исследование.

«Челябинская область находится на 32 месте среди регионов по доле расходов на оплату ЖКУ и топлива. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи на эти цели составляет 10%. Изменение за год — минус 0,9%», — говорится в исследовании РИА «Новости».

Меньше всего по итогам 2021 года за коммуналку платили в Дагестане — 5,6% от всех ежемесячных затрат. Дороже всего оплата ЖКУ обходились жителям Камчатского края — 14,2% от всех расходов. В целом по России средние траты семьи на оплату коммунальных услуг в 2021 году составляли 5,5 тысяч рублей. В 2020 году они были на 9,2% ниже.

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Среднестатистическая семья челябинцев в 2021 году тратила на оплату коммунальных услуг и топлива 4689 рублей. Это на 0,9% меньше, чем годом ранее, показало исследование. «Челябинская область находится на 32 месте среди регионов по доле расходов на оплату ЖКУ и топлива. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи на эти цели составляет 10%. Изменение за год — минус 0,9%», — говорится в исследовании РИА «Новости». Меньше всего по итогам 2021 года за коммуналку платили в Дагестане — 5,6% от всех ежемесячных затрат. Дороже всего оплата ЖКУ обходились жителям Камчатского края — 14,2% от всех расходов. В целом по России средние траты семьи на оплату коммунальных услуг в 2021 году составляли 5,5 тысяч рублей. В 2020 году они были на 9,2% ниже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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