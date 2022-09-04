Варламов: депутат, агитировавший за Куйвашева, переживает за свое место. Видео

Варламов прошелся по уральскому спикеру, призвавшему детей голосовать за Куйвашева

05 сентября 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

Блогер Варламов высказался о депутате из Каменска-Уральского, призвавшего школьников голосовать за Куйвашева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Блогер Илья Варламов заявил, что спикер гордумы Каменска-Уральского (Свердловская область) Валерий Пермяков, призвавший школьников голосовать на губернаторских выборах за Евгения Куйвашева, переживает за свою жопу. Своим мнением блогер поделился в 132-м выпуске новостного шоу «Че происходит» на своем YouTube-канале. «Возможно Пермяков забыл, но у детей в РФ избирательного права нет. Я молчу, что у нас в школах вроде как запрещена политическая агитация. <…> Понятно, что он агитирует не детей или родителей, он переживает, как и любой другой чиновник, за свою жопу. Любой чиновник должен выслуживаться. Поэтому понятно для каких зрителей он это делает», — сказал Варламов. Запись выступления Пермякова появилась в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский». Из нее слышно, как политик говорит о том, что задача избирателей — прийти 11 сентября на выборы и не позволить представителям «пятой колонны» и «объединенного Запада» сменить власть в Свердловской области. «Для этого, когда вы придете на избирательный участок, из всех пятерых претендентов на должность губернатора Свердловской области найдите Куйвашева Евгения Владимировича и проголосуйте за него», — заявил Пермяков. После этого избирком заподозрил Пермякова в незаконной агитации. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября. Вместе с Куйвашевым на губернаторский пост претендуют еще четыре человека. Это вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), областной депутат Александр Каптюг (ЛДПР) и депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер Илья Варламов заявил, что спикер гордумы Каменска-Уральского (Свердловская область) Валерий Пермяков, призвавший школьников голосовать на губернаторских выборах за Евгения Куйвашева, переживает за свою жопу. Своим мнением блогер поделился в 132-м выпуске новостного шоу «Че происходит» на своем YouTube-канале. «Возможно Пермяков забыл, но у детей в РФ избирательного права нет. Я молчу, что у нас в школах вроде как запрещена политическая агитация. <…> Понятно, что он агитирует не детей или родителей, он переживает, как и любой другой чиновник, за свою жопу. Любой чиновник должен выслуживаться. Поэтому понятно для каких зрителей он это делает», — сказал Варламов. Запись выступления Пермякова появилась в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский». Из нее слышно, как политик говорит о том, что задача избирателей — прийти 11 сентября на выборы и не позволить представителям «пятой колонны» и «объединенного Запада» сменить власть в Свердловской области. «Для этого, когда вы придете на избирательный участок, из всех пятерых претендентов на должность губернатора Свердловской области найдите Куйвашева Евгения Владимировича и проголосуйте за него», — заявил Пермяков. После этого избирком заподозрил Пермякова в незаконной агитации. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября. Вместе с Куйвашевым на губернаторский пост претендуют еще четыре человека. Это вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), областной депутат Александр Каптюг (ЛДПР) и депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).