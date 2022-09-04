В челябинском поселке семья с 15-летней девочкой отравилась при прочистке подвала

05 сентября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Всех троих пострадавших доставили в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Первомайский Агаповского района (Челябинская область) три человека, включая 15-летнюю школьницу, попали в больницу после попытки прочистки подвального помещения в доме. Об этом рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В квартире дома на улице Степная в поселке Первомайский мужчина полез чистить подвал, где находится канализация, однако надышался химическим веществом, которое использовал для прочистки. Увидев, что отцу стало плохо, его 15-летняя дочь полезла ему помогать, но тоже получила отравление и потеряла сознание. Затем таким же образом в подвале оказалась бабушка», — рассказал источник. В результате всех троих спасли. Девочка попала в реанимацию, ее родные в общую палату. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт происшествия подтвердили, проводится проверка.

В поселке Первомайский Агаповского района (Челябинская область) три человека, включая 15-летнюю школьницу, попали в больницу после попытки прочистки подвального помещения в доме. Об этом рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В квартире дома на улице Степная в поселке Первомайский мужчина полез чистить подвал, где находится канализация, однако надышался химическим веществом, которое использовал для прочистки. Увидев, что отцу стало плохо, его 15-летняя дочь полезла ему помогать, но тоже получила отравление и потеряла сознание. Затем таким же образом в подвале оказалась бабушка», — рассказал источник. В результате всех троих спасли. Девочка попала в реанимацию, ее родные в общую палату. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт происшествия подтвердили, проводится проверка.