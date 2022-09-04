Челябинская область получила особый статус из-за опасного заболевания

Челябинская область признана неблагополучным регионом из-за птичьего гриппа

Птицеводческим хозяйствам советуют серьезно подойти к предупреждению заболевания Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинская область получила статус на «неблагополучный с вакцинацией» из-за распространения птичьего гриппа. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, регион богат своей птицеводческой продукцией, поэтому важно избежать распространения заболевания.

«В Кунашакском районе Челябинской области в настоящее время введен карантин по гриппу птиц и изменен статус региона в соответствии с правилами регионализации на „неблагополучный с вакцинацией“. Челябинская область входит в первую пятерку регионов РФ по производству птицеводческой продукции, потому так важно избежать возникновения и распространения особо опасных болезней, сохранить эпизоотическое благополучие и не допустить экономического ущерба», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

Там отметили, что сейчас принимаются меры по предупреждению распространения гриппа птиц на птицеводческое предприятия. В управлении советуют осуществлять ввоз инкубационного яйца и цыплят только из благополучных хозяйств, регулярно проводить мониторинг состояния здоровья птицы, в том числе синантропной и дикой птицы, обитающей на птицефабриках и сопредельной территории, провести дополнительные инструктажи с работниками птицефабрики соблюдать режим

Ранее в селе Халитово Кунашакского района зафиксировали всплеск птичьего гриппа. В селе был принят комплекс мер по профилактике распространения заболевания. Там ввели карантин, и изъяли птицу у собственников.