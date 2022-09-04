04 сентября 2022

Челябинская область получила особый статус из-за опасного заболевания

Челябинская область признана неблагополучным регионом из-за птичьего гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Птицефабрика. Магнитогорск, птицефабрика, курицы, клетки, птицеводство
Птицеводческим хозяйствам советуют серьезно подойти к предупреждению заболевания Фото:

Челябинская область получила статус на «неблагополучный с вакцинацией» из-за распространения птичьего гриппа. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, регион богат своей птицеводческой продукцией, поэтому важно избежать распространения заболевания.

«В Кунашакском районе Челябинской области в настоящее время введен карантин по гриппу птиц и изменен статус региона в соответствии с правилами регионализации на „неблагополучный с вакцинацией“. Челябинская область входит в первую пятерку регионов РФ по производству птицеводческой продукции, потому так важно избежать возникновения и распространения особо опасных болезней, сохранить эпизоотическое благополучие и не допустить экономического ущерба», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

Там отметили, что сейчас принимаются меры по предупреждению распространения гриппа птиц на птицеводческое предприятия. В управлении советуют осуществлять ввоз инкубационного яйца и цыплят только из благополучных хозяйств, регулярно проводить мониторинг состояния здоровья птицы, в том числе синантропной и дикой птицы, обитающей на птицефабриках и сопредельной территории, провести дополнительные инструктажи с работниками птицефабрики соблюдать режим

Ранее в селе Халитово Кунашакского района зафиксировали всплеск птичьего гриппа. В селе был принят комплекс мер по профилактике распространения заболевания. Там ввели карантин, и изъяли птицу у собственников.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Челябинская область получила статус на «неблагополучный с вакцинацией» из-за распространения птичьего гриппа. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, регион богат своей птицеводческой продукцией, поэтому важно избежать распространения заболевания. «В Кунашакском районе Челябинской области в настоящее время введен карантин по гриппу птиц и изменен статус региона в соответствии с правилами регионализации на „неблагополучный с вакцинацией“. Челябинская область входит в первую пятерку регионов РФ по производству птицеводческой продукции, потому так важно избежать возникновения и распространения особо опасных болезней, сохранить эпизоотическое благополучие и не допустить экономического ущерба», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. Там отметили, что сейчас принимаются меры по предупреждению распространения гриппа птиц на птицеводческое предприятия. В управлении советуют осуществлять ввоз инкубационного яйца и цыплят только из благополучных хозяйств, регулярно проводить мониторинг состояния здоровья птицы, в том числе синантропной и дикой птицы, обитающей на птицефабриках и сопредельной территории, провести дополнительные инструктажи с работниками птицефабрики соблюдать режим Ранее в селе Халитово Кунашакского района зафиксировали всплеск птичьего гриппа. В селе был принят комплекс мер по профилактике распространения заболевания. Там ввели карантин, и изъяли птицу у собственников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...