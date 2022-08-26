В Турции назвали бессмысленными угрозы Запада из-за торговли с РФ

26 августа 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

В Турции не боятся угроз США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Письмо Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией в свете введенных в отношении РФ санкций является бессмысленным. Об этом заявил Министр финансов Турции Нуреддин Небати. «Предупреждение министерства финансов США Турции о том, что ее компании рискуют попасть под санкции, если они будут вести дела с попавшими под санкции россиянами, было «бессмысленным», — передает слова Небати Reuters. Он заверил бизнесменов, что беспокоиться не о чем. Ранее в Минфине США пригрозили Турции санкциями, если страна продолжит работать с российскими компаниями, которые находятся под санкциями Запада. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Минфина США в Американскую торговую палату Турции. Сотрудничество президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вызывает раздражение у ведущих стран НАТО, пишет RT. Турция, в частности, начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях, сообщает телеканал 360.

Письмо Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией в свете введенных в отношении РФ санкций является бессмысленным. Об этом заявил Министр финансов Турции Нуреддин Небати. «Предупреждение министерства финансов США Турции о том, что ее компании рискуют попасть под санкции, если они будут вести дела с попавшими под санкции россиянами, было «бессмысленным», — передает слова Небати Reuters. Он заверил бизнесменов, что беспокоиться не о чем. Ранее в Минфине США пригрозили Турции санкциями, если страна продолжит работать с российскими компаниями, которые находятся под санкциями Запада. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Минфина США в Американскую торговую палату Турции. Сотрудничество президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вызывает раздражение у ведущих стран НАТО, пишет RT. Турция, в частности, начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях, сообщает телеканал 360.