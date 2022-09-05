На трассе Качканар-Верхняя Тура произошло смертельное ДТП

На трассе Качканар-Верхняя Тура произошло ДТП, в котором погиб человек

06 сентября 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

В результате столкновения один из водителей погиб на месте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кушвинском районе (Свердловская область) устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 3 км автодороги Качканар-Верхняя Тура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «Произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из которых выехал на встречную полосу. В результате столкновения один из водителей погиб на месте, до прибытия бригады медиков. На месте ДТП в настоящий момент сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личности участников», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в результате крупного ДТП на трассе Волгоград—Сызрань три человека погибло, шестеро пострадали. Среди них трое детей: двое трехлетние и один девятилетний. Все пострадавшие — жители Уфы и Екатеринбурга. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей Фото: Госавтоинспекция В ДТП в Кушвинском районе умер человек Фото: Госавтоинспекция Дорожно-транспортное происшествие произошло на 3 км автодороги Качканар-Верхняя Тура Фото: Госавтоинспекция

В Кушвинском районе (Свердловская область) устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 3 км автодороги Качканар-Верхняя Тура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «Произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из которых выехал на встречную полосу. В результате столкновения один из водителей погиб на месте, до прибытия бригады медиков. На месте ДТП в настоящий момент сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личности участников», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в результате крупного ДТП на трассе Волгоград—Сызрань три человека погибло, шестеро пострадали. Среди них трое детей: двое трехлетние и один девятилетний. Все пострадавшие — жители Уфы и Екатеринбурга.