05 сентября 2022

На трассе Качканар-Верхняя Тура произошло смертельное ДТП

На трассе Качканар-Верхняя Тура произошло ДТП, в котором погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
В результате столкновения один из водителей погиб на месте Фото:

В Кушвинском районе (Свердловская область) устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 3 км автодороги Качканар-Верхняя Тура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из которых выехал на встречную полосу. В результате столкновения один из водителей погиб на месте, до прибытия бригады медиков. На месте ДТП в настоящий момент сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личности участников», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что в результате крупного ДТП на трассе Волгоград—Сызрань три человека погибло, шестеро пострадали. Среди них трое детей: двое трехлетние и один девятилетний. Все пострадавшие — жители Уфы и Екатеринбурга.

По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей
Фото:
В ДТП в Кушвинском районе умер человек
Фото:
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 3 км автодороги Качканар-Верхняя Тура
Фото:

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В Кушвинском районе (Свердловская область) устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 3 км автодороги Качканар-Верхняя Тура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «Произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из которых выехал на встречную полосу. В результате столкновения один из водителей погиб на месте, до прибытия бригады медиков. На месте ДТП в настоящий момент сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личности участников», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в результате крупного ДТП на трассе Волгоград—Сызрань три человека погибло, шестеро пострадали. Среди них трое детей: двое трехлетние и один девятилетний. Все пострадавшие — жители Уфы и Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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