Пермяк залез в чужой дом, поел и лег спать

В Пермском крае осудят мужчину, подозреваемого в серии краж, совершенных на дачных участках. В одном из домов, куда пробрался мужчина, он поел, выпил водки и лег спать. Подробности о незаконной деятельности грабителя и его проникновении в дома рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.
«В августе пермяк забрался в дачный дом и похитил оттуда телевизор и оборудование для его работы. Позже он проник в другой садовый дом, где подкрепился лежавшими в холодильнике продуктами, выпил водки и уснул. Установлено, что 42-летний пермяк причастен к серии краж, совершенных на дачных участках», — сообщили в полиции.
Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением». Пермяку грозит до шести лет тюрьмы.
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