Пермяк залез в чужой дом, поел и лег спать

07 сентября 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

В Пермском крае мужчина забрался в дачный дом и лег спать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае осудят мужчину, подозреваемого в серии краж, совершенных на дачных участках. В одном из домов, куда пробрался мужчина, он поел, выпил водки и лег спать. Подробности о незаконной деятельности грабителя и его проникновении в дома рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «В августе пермяк забрался в дачный дом и похитил оттуда телевизор и оборудование для его работы. Позже он проник в другой садовый дом, где подкрепился лежавшими в холодильнике продуктами, выпил водки и уснул. Установлено, что 42-летний пермяк причастен к серии краж, совершенных на дачных участках», — сообщили в полиции. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением». Пермяку грозит до шести лет тюрьмы.

В Пермском крае осудят мужчину, подозреваемого в серии краж, совершенных на дачных участках. В одном из домов, куда пробрался мужчина, он поел, выпил водки и лег спать. Подробности о незаконной деятельности грабителя и его проникновении в дома рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «В августе пермяк забрался в дачный дом и похитил оттуда телевизор и оборудование для его работы. Позже он проник в другой садовый дом, где подкрепился лежавшими в холодильнике продуктами, выпил водки и уснул. Установлено, что 42-летний пермяк причастен к серии краж, совершенных на дачных участках», — сообщили в полиции. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением». Пермяку грозит до шести лет тюрьмы.