Сетевые гиганты ищут пермского вора сыров. Видео

В Перми ищут мужчину, который крадет сыры из магазинов "Пятерочка" и "Магнит"

07 сентября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Мужчина украл сыры в нескольких магазинах Перми Фото: Денис Моргунов © URA.RU Читатели URA.RU поделились с редакцией записями камер видеонаблюдения с мужчиной, который крадет сыры из магазина «Магнит» в Перми. Сотрудники торговой точки заметили, как он складывает к себе в сумку целые коробки с сырной продукцией. Работники магазина попытались его остановить, но мужчина сбежал, бросив товар. Сообщается, что пермяк обокрал и магазины других крупных сетей. «Сегодня 07.09.22. В „Магните“ на ул. Ласьвинская, 41 был замечен [мужчина] и задержан при попытке своровать 40 штук разных сыров. Товар был возвращен, сам вор при попытке задержания вырвался и сбежал», — рассказывает читатель URA.RU. Работники магазинов написали заявление в полицию. Также читатели рассказали, что этот же человек обокрал несколько торговых точек в городе по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 56, где украл сыр; ул. Ушакова, 28 и один из магазинов по ул. Солдатова. Укравший товары якобы проживает в Краснокамске, откуда приезжает орудовать в Пермь. В пресс-службу УМВД Перми направлен запрос.

Читатели URA.RU поделились с редакцией записями камер видеонаблюдения с мужчиной, который крадет сыры из магазина «Магнит» в Перми. Сотрудники торговой точки заметили, как он складывает к себе в сумку целые коробки с сырной продукцией. Работники магазина попытались его остановить, но мужчина сбежал, бросив товар. Сообщается, что пермяк обокрал и магазины других крупных сетей. «Сегодня 07.09.22. В „Магните“ на ул. Ласьвинская, 41 был замечен [мужчина] и задержан при попытке своровать 40 штук разных сыров. Товар был возвращен, сам вор при попытке задержания вырвался и сбежал», — рассказывает читатель URA.RU. Работники магазинов написали заявление в полицию. Также читатели рассказали, что этот же человек обокрал несколько торговых точек в городе по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 56, где украл сыр; ул. Ушакова, 28 и один из магазинов по ул. Солдатова. Укравший товары якобы проживает в Краснокамске, откуда приезжает орудовать в Пермь. В пресс-службу УМВД Перми направлен запрос.