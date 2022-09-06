На трассе М-5 под Златоустом иномарка с ребенком врезалась в фуру

В результате ДТП 8 летняя девочка и ее мать госпитализированы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 под Златоустом (Челябинская область) водитель Renault Logan совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП семья водителя иномарки, 8 летняя девочка и ее мать, были госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили 7 сентября в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

«Около 12:10 часов на 1732 км автодороги М-5 на территории Златоуста водитель 1981 года рождения, управляя Renault Logan совершил столкновение с грузовиком Volvo. В результате ДТП пассажиры Logan, женщина 1998 г. р. и несовершеннолетняя 8 летняя девочка получили травмы и были госпитализированы», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что водитель Renault Logan является гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Он перевозил свою семью из Уфы в город Нефтеюганск. В ведомстве отмечают, что по предварительной информации водитель легкового автомобиля при обгоне выехал на полосу встречного движения и не убедился в безопасности маневра.

Водитель Renault Logan не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения Фото: пресс-служба управления ГИБДД по региону